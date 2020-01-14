Чиновника Днепровской мэрии отстранили от работы после подозрения СБУ о растрате 25 млн грн
14 января, 2020, 20:12
В Днепре заместителя мэра отстранили от работы после информации СБУ о подозрении департамента мэрии Днепра в растрате 25 млн грн бюджетных средств на ремонте школ и детсадов
Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.
"Из-за ситуации, возникшей в гуманитарном департаменте мэрии Днепра, мэр Борис Филатов отстранил своего профильного заместителя Александра Шикуленко и предложил уволиться начальнице управления образования Оксане Салогуб. Зато Борис Филатов предлагает директорам школ самостоятельно выбрать ее преемницу", - говорится в сообщении.
Борис Филатов на своей странице в Facebook сообщил, что отстранение его заместителя продлится до завершения рассмотрения дела по поводу гуманитарного департамента, о котором заявила СБУ.
"Уважаемые педагоги и родители, на следующей неделе приглашаю вас на две встречи со мной: отдельно правый берег и отдельно левый берег. Нам есть о чем поговорить: о коммуникации с мэрией, о деньгах школам, о планах на ремонты, о поборах с родителей, о возвращении сокращенных вакансий. Поверьте, я много знаю и многим недоволен. Поэтому и принял сегодня такое решение ", - заявил он.
Представитель управления СБУ в области Валерий Ефанов отметил, что руководство одного из департаментов мэрии провело публичные закупки на сумму почти 130 млн грн для проведения капремонта учебных заведений. Победителями стали, по его словам, "партнерские" коммерсанты. Он отметил, что подрядчики выполнили работы в полном объеме, с завышением стоимости, а "сэкономленные" средства участники выводили в "тень".
Уголовное производство открыто по статье 191 Уголовного кодекса Украины (растрата имущества).
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