Чиновника Днепровской мэрии отстранили от работы после подозрения СБУ о растрате 25 млн грн

14 января, 2020, 20:12

В Днепре заместителя мэра отстранили от работы после информации СБУ о подозрении департамента мэрии Днепра в растрате 25 млн грн бюджетных средств на ремонте школ и детсадов

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

"Из-за ситуации, возникшей в гуманитарном департаменте мэрии Днепра, мэр Борис Филатов отстранил своего профильного заместителя Александра Шикуленко и предложил уволиться начальнице управления образования Оксане Салогуб. Зато Борис Филатов предлагает директорам школ самостоятельно выбрать ее преемницу", - говорится в сообщении.

Борис Филатов на своей странице в Facebook сообщил, что отстранение его заместителя продлится до завершения рассмотрения дела по поводу гуманитарного департамента, о котором заявила СБУ.

"Уважаемые педагоги и родители, на следующей неделе приглашаю вас на две встречи со мной: отдельно правый берег и отдельно левый берег. Нам есть о чем поговорить: о коммуникации с мэрией, о деньгах школам, о планах на ремонты, о поборах с родителей, о возвращении сокращенных вакансий. Поверьте, я много знаю и многим недоволен. Поэтому и принял сегодня такое решение ", - заявил он.