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Espreso.tvОбществоБюджет на 3 года Минфин начал подготовку к работе над бюджетной декларацией до 2023 года

Бюджет на 3 года Минфин начал подготовку к работе над бюджетной декларацией до 2023 года


фото: ibc.ua
Министерство финансов Украины начало подготовку трехлетней бюджетной декларации на 2021-2023 годы

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в соцсети Facebook. "Бюджетный процесс никогда не заканчивается. Начинаем подготовку 3-летней декларации на 2021-2023 годы", - написала Маркарова. Согласно представленной министром карте работы над декларацией, документ будет представлен на рассмотрение Кабинета министров до 15 мая.

 

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