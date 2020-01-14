Бюджет на 3 года Минфин начал подготовку к работе над бюджетной декларацией до 2023 года
14 января, 2020, 16:57
Министерство финансов Украины начало подготовку трехлетней бюджетной декларации на 2021-2023 годы
Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в соцсети Facebook. "Бюджетный процесс никогда не заканчивается. Начинаем подготовку 3-летней декларации на 2021-2023 годы", - написала Маркарова. Согласно представленной министром карте работы над декларацией, документ будет представлен на рассмотрение Кабинета министров до 15 мая.
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