Авиакатастрофа в Иране: Зеленский и Трюдо договорились о совместных действиях

Об этом сообщает Офис президента.

Трюдо поблагодарил президента Украины за усилия по обеспечению доступа канадских специалистов к месту трагедии.

Он попросил содействия Зеленского в диалоге с иранскими властями во время идентификации тел погибших, среди которых есть и граждане Канады.

"Украинские специалисты и дипломаты готовы всесторонне помогать в работе канадским коллегам в Тегеране", - подчеркнул Владимир Зеленский и подтвердил готовность предоставить логистическое содействие в возвращении в Канаду останков погибших канадских граждан после завершения необходимых формальных процедур в Иране.

Собеседники поддержали дальнейшую координацию усилий для обеспечения надлежащей международно-правовой ответственности виновных в катастрофе самолета.

Зеленский и Трюдо надеются на конструктивную работу группы координации и реагирования во главе с министрами иностранных дел стран, граждане которых погибли в катастрофе. Заседание группы состоится 16 января в Лондоне. В этом контексте стороны отметили важность разработки алгоритма недопущения подобных трагедий в будущем.

Президент и премьер-министр Канады выразили надежду на дальнейшее сотрудничество и обмен информацией по расследованию катастрофы, в частности во взаимодействии с Ираном.