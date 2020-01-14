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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа самолета МАУ: Рада приняла заявление об ответственности Ирана

Авиакатастрофа самолета МАУ: Рада приняла заявление об ответственности Ирана


фото: reuters
Верховная Рада Украины приняла заявление, которым возлагает на Исламскую Республику Иран ответственность за сбитый украинский пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" возле Тегерана

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Верховная Рада Украины ожидает официальные извинения Исламской республики Иран за сбивание украинского самолета и гибель его экипажа и пассажиров, а также призывает Исламскую республику Иран признать свою полную ответственность. Верховная Рада настаивает на необходимости проведения прозрачного, независимого и всестороннего расследования обстоятельств этой трагедии и призывает руководство Ирана к открытому сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями, а также предоставление всякого возможного содействия их работе", - говорится в заявлении.

Также ВР призывает мировое сообщество и международные организации поддержать Украину в ее настаивании по поводу проведения расследования, установления всех виновных, их надлежащего наказания, возвращения тел погибших и осуществления иранской стороной всех компенсационных выплат.

За принятие соответствующего проекта постановления №2726 "О заявлении Верховной Рады Украины в связи с трагической гибелью пассажиров самолета рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в результате его сбивания Исламской республикой Иран" проголосовали 368 парламентариев.

 

 
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