Авиакатастрофа самолета МАУ: Рада приняла заявление об ответственности Ирана
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Верховная Рада Украины ожидает официальные извинения Исламской республики Иран за сбивание украинского самолета и гибель его экипажа и пассажиров, а также призывает Исламскую республику Иран признать свою полную ответственность. Верховная Рада настаивает на необходимости проведения прозрачного, независимого и всестороннего расследования обстоятельств этой трагедии и призывает руководство Ирана к открытому сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями, а также предоставление всякого возможного содействия их работе", - говорится в заявлении.
Также ВР призывает мировое сообщество и международные организации поддержать Украину в ее настаивании по поводу проведения расследования, установления всех виновных, их надлежащего наказания, возвращения тел погибших и осуществления иранской стороной всех компенсационных выплат.
За принятие соответствующего проекта постановления №2726 "О заявлении Верховной Рады Украины в связи с трагической гибелью пассажиров самолета рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в результате его сбивания Исламской республикой Иран" проголосовали 368 парламентариев.
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