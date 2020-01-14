Американские военные в Ираке сообщили детали удара со стороны Ирана
Об этом передает Reuters.
Подполковник Стейси Коулман сказала журналистам, что чудом никто не пострадал. По ее словам, до 22:00 весь персонал, который был в ее подчинении, скрылся в специальных бункерах.
По словам военнослужащих, ракетный обстрел начался около 1:30 по местному времени и продолжался около двух часов. Сержант Армандо Мартинес, который осматривал поверхность после обстрела, сказал, что видел, как одна ракета легко разрушила бетонные стены.
Еще один военнослужащий, мастер-сержант Кеннет Гудвин рассказал, что в целом они провели в бункере не менее 5 часов.
"Они знали, куда бить, целились в аэродром и парковку", - добавил он.
Атаку на американскую авиабазу Иран осуществил в качестве возмездия за смерть иранского генерала Кассема Сулеймани, который был убит в результате удара США по Ираку в ночь на 3 января.
- Напомним, 8 января Иран запустил несколько ракет класса "земля-земля" по американской военной базе "Аин Аль-Асад" на западе Ирака в отместку за убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.
- Президент США Дональд Трамп спокойно отреагировал на ракетные удары Ирана и анонсировал свое заявление в ответ на атаку.
- В то же время, близкий к Трампу сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал атаку Ирана на американские базы актом войны.
- В Европейском Союзе раскритиковали Иран за ракетные удары по иракским базам.
- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал ракетные удары Тегерана по двум военным базам США в Ираке "пока только пощечиной" по США, и потребовал Вашингтон вывести войска из региона.
- Глава правительства Ирака Адиля Абуд-Махди отметил, что видит угрозу начала "опустошительной тотальной войны" не только в Ираке, но и во всем ближневосточном регионе и даже во всем мире.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти