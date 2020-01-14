Американские военные в Ираке сообщили детали удара со стороны Ирана

14 января, 2020, 10:29

Американские военные из авиабазы США Айн-аль-Асад в Ираке, которая на прошлой неделе попала под ракетный обстрел со стороны Ирана, рассказали детали происшествия

Об этом передает Reuters.

Подполковник Стейси Коулман сказала журналистам, что чудом никто не пострадал. По ее словам, до 22:00 весь персонал, который был в ее подчинении, скрылся в специальных бункерах.

По словам военнослужащих, ракетный обстрел начался около 1:30 по местному времени и продолжался около двух часов. Сержант Армандо Мартинес, который осматривал поверхность после обстрела, сказал, что видел, как одна ракета легко разрушила бетонные стены.

Еще один военнослужащий, мастер-сержант Кеннет Гудвин рассказал, что в целом они провели в бункере не менее 5 часов.

"Они знали, куда бить, целились в аэродром и парковку", - добавил он.

Атаку на американскую авиабазу Иран осуществил в качестве возмездия за смерть иранского генерала Кассема Сулеймани, который был убит в результате удара США по Ираку в ночь на 3 января.