 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАмериканские военные в Ираке сообщили детали удара со стороны Ирана

Американские военные в Ираке сообщили детали удара со стороны Ирана


фото: reuters
Американские военные из авиабазы США Айн-аль-Асад в Ираке, которая на прошлой неделе попала под ракетный обстрел со стороны Ирана, рассказали детали происшествия

Об этом передает Reuters.

Подполковник Стейси Коулман сказала журналистам, что чудом никто не пострадал. По ее словам, до 22:00 весь персонал, который был в ее подчинении, скрылся в специальных бункерах.

По словам военнослужащих, ракетный обстрел начался около 1:30 по местному времени и продолжался около двух часов. Сержант Армандо Мартинес, который осматривал поверхность после обстрела, сказал, что видел, как одна ракета легко разрушила бетонные стены.

Еще один военнослужащий, мастер-сержант Кеннет Гудвин рассказал, что в целом они провели в бункере не менее 5 часов.

"Они знали, куда бить, целились в аэродром и парковку", - добавил он.

Атаку на американскую авиабазу Иран осуществил в качестве возмездия за смерть иранского генерала Кассема Сулеймани, который был убит в результате удара США по Ираку в ночь на 3 января.

  • Напомним, 8 января Иран запустил несколько ракет класса "земля-земля" по американской военной базе "Аин Аль-Асад" на западе Ирака в отместку за убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.
  • Президент США Дональд Трамп спокойно отреагировал на ракетные удары Ирана и анонсировал свое заявление в ответ на атаку.
  • В то же время, близкий к Трампу сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал атаку Ирана на американские базы актом войны.
  • В Европейском Союзе раскритиковали Иран за ракетные удары по иракским базам.
  • Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал ракетные удары Тегерана по двум военным базам США в Ираке "пока только пощечиной" по США, и потребовал Вашингтон вывести войска из региона.
  • Глава правительства Ирака Адиля Абуд-Махди отметил, что видит угрозу начала "опустошительной тотальной войны" не только в Ираке, но и во всем ближневосточном регионе и даже во всем мире.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 января, 2020 вторник

больше новостей

14 января, 2020 вторник

13 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать