Аграрии из ЕС, работающие в Украине, написали письмо президенту: призывают не запрещать продажу украинской земли иностранцам

14 января, 2020, 11:38

Западноевропейские фермеры, которые работают и обрабатывают землю в Украине, в открытом письме к президенту, премьер-министру и главе Верховной Рады Украины призвали не принимать запрет на продажу земель иностранцам

Соответствующее письмо-обращение распространил на своей странице министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Согласно письму, западноевропейские аграрии обращают внимание, что предложенная в законопроекте о рынке земли норма, которой иностранцам или компаниям, среди владельцев и основателей которых есть иностранцы, запрещается покупать землю сельскохозяйственного назначения, противоречит Конституции Украины.

"В соответствии с принципом равенства, государство выступает гарантом равной защиты всех субъектов хозяйствования независимо от формы собственности, путем непредоставления преимуществ в защите прав одном из субъектов хозяйствования, поскольку каждый субъект наделен тем же объемом прав и может отстаивать в определенном законом порядке. Все субъекты права собственности равны перед законом в осуществлении им своих прав и обязанностей ", - говорится в письме фермеров-иностранцев.

Они отмечают, что не являются крупными агрохолдингами и преимущественно работают как семейные фермерские хозяйства, арендуя земельные паи. Принятие закона в действующей редакции, по словам фермеров, приведет к тому, что они "частично или полностью потеряют средства к существованию".

"Все мы годами строили свои хозяйства и вложили сотни тысяч или миллионов евро. Создали много рабочих мест и в большинстве случаев мы были единственными работодателями в деревне. Многие полей пришлось рекультивировать и даже выкорчевывать кусты и деревья. Плоды этой работы потом пожинать другие ", - говорится в письме.

Также фермеры выступили против ограничения продажи земли иностранцам в приграничной зоне, о котором стало известно накануне. Такую норму они трактуют как "дискриминацию". В то же время фермеры поддержали идею, которая была в законопроекте о рынке земли раньше, постепенного перехода на рынок земли и предоставления разрешения иностранцам, которые уже на протяжении 3 лет работают в Украине, покупать землю.

Под письмом-обращением подписались 25 сельскохозяйственных производителей.