5-я годовщина теракта под Волновахой, - прокуратура рассказала о ходе расследования
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"По версии следствия, террористический акт совершили боевики так называемого "реактивного дивизиона "Ангелы ада" пятой отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "ДНР" под руководством "командира-куратора" пятой отдельной мотострелковой бригады 1 АК "ДНР" полковника вооруженных сил РФ гражданина этого государства ", - рассказали в прокуратуре.
В прокуратуре заявляют, что под ее процессуальным руководством в указанном уголовном производстве направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина для рассмотрения по процедуре специального судебного разбирательства.
"Досудебное расследование в отношении гражданина РФ остановлено в связи с розыском подозреваемого. Постановлением суда предоставлено разрешение на его задержание и доставку в суд для решения вопроса о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в Офисе генпрокурора.
Также в прокуратуре сообщили, что принимаются меры, направленные на установление всех соучастников преступлений и привлечение их к ответственности.
"Уголовное производство по факту преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) и ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины, расследует СБУ по процессуального руководства прокуроров Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора ", - добавили в ведомстве.
- Напомним, 13 января 2015 года под Волновахой, в результате обстрела блокпоста Вооруженных Сил Украины участниками террористической организации "ДНР" погибли 12 и получили ранения 18 мирных граждан - пассажиров рейсового автобуса сообщением "Златоустовка - Донецк".
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