Зидан установил уникальное достижение в "Реале"

13 января, 2020, 12:00

Под руководством Зинедина Зидана мадридский "Реал" выигрывает трофей через каждые 19 матчей

Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на MisterChip (Alexis) в twitter.

12 января, в финальном матче за Суперкубок Испании, мадридский "Реал" обыграл мадридский "Атлетико", в серии пенальти со счетом 4: 1.

Это уже 10-й турнир, который выиграл Зинедин Зидан будучи тренером "Реала". Всего при Зидане мадридский клуб провел 187 матчей. Под руководством французского специалиста "Реал" завоевывает трофей каждые 19 матчей.

Зидан-тренер выиграл чемпионат Испании, 3 кубка Лиги чемпионов, 2 Суперкубка Европы, 2 клубных ЧМ, 2 Суперкубка Испании.

#OJOALDATO - Zidane ha ganado 10 títulos en sus 187 partidos oficiales como entrenador del Real Madrid. Sale a título cada 19 partidos y ya está a solo 4 de igualar a Miguel Muñoz como técnico más laureado en la historia del club. pic.twitter.com/G5zHKxlO8r - MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) 12 января 2020