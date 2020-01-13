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Espreso.tvСпортЗидан установил уникальное достижение в "Реале"

Зидан установил уникальное достижение в "Реале"


фото: Reuters
Под руководством Зинедина Зидана мадридский "Реал" выигрывает трофей через каждые 19 матчей

Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на MisterChip (Alexis) в twitter.

12 января, в финальном матче за Суперкубок Испании, мадридский "Реал" обыграл мадридский "Атлетико", в серии пенальти со счетом 4: 1.

Это уже 10-й турнир, который выиграл Зинедин Зидан будучи тренером "Реала". Всего при Зидане мадридский клуб провел 187 матчей. Под руководством французского специалиста "Реал" завоевывает трофей каждые 19 матчей.

Зидан-тренер выиграл чемпионат Испании, 3 кубка Лиги чемпионов, 2 Суперкубка Европы, 2 клубных ЧМ, 2 Суперкубка Испании.

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