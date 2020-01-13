Зидан установил уникальное достижение в "Реале"
13 января, 2020, 12:00
Под руководством Зинедина Зидана мадридский "Реал" выигрывает трофей через каждые 19 матчей
Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на MisterChip (Alexis) в twitter.
12 января, в финальном матче за Суперкубок Испании, мадридский "Реал" обыграл мадридский "Атлетико", в серии пенальти со счетом 4: 1.
Это уже 10-й турнир, который выиграл Зинедин Зидан будучи тренером "Реала". Всего при Зидане мадридский клуб провел 187 матчей. Под руководством французского специалиста "Реал" завоевывает трофей каждые 19 матчей.
Зидан-тренер выиграл чемпионат Испании, 3 кубка Лиги чемпионов, 2 Суперкубка Европы, 2 клубных ЧМ, 2 Суперкубка Испании.
#OJOALDATO - Zidane ha ganado 10 títulos en sus 187 partidos oficiales como entrenador del Real Madrid. Sale a título cada 19 partidos y ya está a solo 4 de igualar a Miguel Muñoz como técnico más laureado en la historia del club. pic.twitter.com/G5zHKxlO8r- MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) 12 января 2020
- 12 января в финальной игре за Суперкубок Испании "Реал" в мадридском дерби победил "Атлетико" в серии послематчевых пенальти.
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