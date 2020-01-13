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Espreso.tvМирЗеман все же поедет на 9 мая к Путину

Земан все же поедет на 9 мая к Путину

Президент Чехии Милош Земан опроверг собственные слова о том, что не намерен ехать в РФ на празднование Дня победы 9 мая из-за позиции Москвы по "Пражской весне"

Об этом сообщает Радио Прага .

Земан сообщил, что все же поедет в мае в Москву на празднование 75-летия победы СССР во Второй мировой войне.

В ходе визита он намерен пожаловаться на сотрудника МИД РФ, который критиковал введение Дня памяти оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского договора 21 августа 1968 года.

27 декабря Земан назвал "абсолютной наглостью" комментарий российского МИД по поводу этой памятной даты, заявив, что рассматривает возможность отмены своего визита в Москву. МИД РФ тогда "выразил разочарование". 30 декабря президент Чехии получил телеграмму Путину с новогодним поздравлением.

 

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