Зеленский подписал закон, упрощающий финансовую отчетность партий

13 января, 2020, 17:44

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Документ упрощает процедуру представления финансовой отчетности политических партий, предусмотренную Законом "О политических партиях", заменяя бумажную форму финансовой отчетности электронной. Это позволит снизить нагрузку на представителей политпартий, ответственных за составление и представление финансовой отчетности, и повысит эффективность деятельности Национального агентства по по предупреждению коррупции (НАПК) ", - заявляют в пресс-службе.

По словам пресс-службы президента, после создания и запуска электронной системы отчетности представители партий смогут заполнять финансовые отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера онлайн на сайте НАПК и подавать их через электронную систему.

За шесть месяцев со дня вступления в силу данного закона НАПК должно обеспечить разработку и функционирование электронной системы подачи отчетности партий.

"Документ также предусматривает возможность осуществления взносов в поддержку партий через платежные системы, в частности онлайн, при условии, что такие системы позволят четко идентифицировать донора и назначения осуществляемого платежа", - говорится в сообщении.

"Закон также четко определяет предмет внутрипартийных финансовых аудитов и независимых внешних финансовых аудитов партий, будет способствовать надлежащей верификации финансовой отчетности перед ее проверкой НАПК", добавляет пресс-служба.