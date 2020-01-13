Зеленский подписал закон об усилении социальной защиты лиц с инвалидностью вследствие войны

13 января, 2020, 15:14

Бойцы-добровольцы, имеющие инвалидность, смогут получить бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Министерства обороны

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в статью 13 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, категорий лиц с инвалидностью вследствие войны" № 431-ІХ, который Верховная Рада приняла 20 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Документ повышает уровень социальной защиты всех категорий участников антитеррористической операции (АТО) и лиц, принимавших участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, в частности из числа волонтеров и добровольцев, и участников боевых действий на территории других государств, которые признаны лицами с инвалидностью в результате войны.

Закон предоставляет им право на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Министерства внутренних дел Украины, других центральных органов исполнительной власти, которые, в соответствии с законом, осуществляют руководство военными формированиями.