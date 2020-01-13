Зеленский назначил свою жену в совет по вопросам развития Мыстецкого Арсенала

13 января, 2020, 17:42

Об этом говорится в указе президента.

Возглавил совет министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

"Зеленская Елена Владимировна - жена Президента Украины, - говорится в списке членов.

Также в его составе, кроме Зеленского, заместитель гендиректора Национального художественного музея Украины Ольга Балашова, руководитель государственного управления делами Сергей Борзов, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца, исполнительный директор "Центра экономических стратегий" Глеб Вышлинский, журналист и культуролог Вадим Карпяк, философ и писатель Вахтанг Кебуладзе, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, нардеп и советник президента Украины Гео Лерос, эксперт по музейному делу Зиновий Мазурик, председатель правления "Украинского центра развития музейного дела" Владислав Пиоро, гендиректор Арсенала Олеся Островская-Люта, ученый-экономист Александр Пасхавер, директор "Одесского художественного музея" Александр Ройтбурд и гендиректор Национального музея искусств им. Богдана и Варвары Ханенко Екатерина Чуева.