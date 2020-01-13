Задержанную ФСБ на админкордоне с Крымом активистку Алиеву отпустили после допроса, а затем снова задержали

13 января, 2020, 18:55

13 января дочь фигуранта "Хизб ут-Тахрир", активистку "Крымской Солидарности" Гульсум Алиеву отпустили после 5-часового допроса, а затем снова задержали

Об этом сообщают адвокаты Алиевой, передает правозащитная организация "Крымская солидарность".

"После 5-ти часового задержания на пропускном пункте и в отделении полиции в Армянске дочь политзаключенного Муслима Алиева - Гульсум Алиеву отпустили. Но при повторном пересечении границы на пропускном пункте Алиева вновь задержана российскими пограничниками", - сообщают правозащитники.

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов. По его мнению, пограничники не возьмут на себя ответственность пропустить для пересечения границы человека, находящегося в базе розыска МВД страны-оккупанта.

"Основанием для задержания стало то, что до сих пор Гульсум не сняли с базы разыскиваемых лиц (федеральная база розыска МВД России), хотя на руках у Гульсум, а так же в правоохранительных органах есть решение о том, что уголовное дело в отношении Гульсум Алиевой прекращено", - рассказал адвокат Эмиль Курбединов после того, как прибыл в отделение полиции в Армянске.

"В момент задержания мне задавали вопросы об организации Хизб ут-Тахрир, имею ли я к ней отношение, знаю ли я людей из этой организации. Спрашивали о общественное движение "Крымская солидарность", помогали ли они мне и так далее, то есть задавали вопросы, не имеющие отношения к официальной причине моего задержания", - рассказала активистам "Крымской солидарности" Гульсум Алиева после того, как сегодня ее отпустили из полиции.