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Espreso.tvОбществоЯкутский шаман Габышев анонсировал новый поход на Москву с целью изгнать "демона" Путина

Якутский шаман Габышев анонсировал новый поход на Москву с целью изгнать "демона" Путина

Александр Габышев, который называет себя шаманом и дважды отправлялся в Москву с целью "изгнания Путина", в марте 2020 года начнет третий поход

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в YouTube.

Габышев призвал присоединяться к нему сторонников из России и мира.

"Добро пожаловать в мой отряд. Все добровольцы из России, из мира... Поход у меня запланирован в марте. Всем отрядом выйдем отсюда, независимо от судебных решений, от решений власти, я подчиняюсь только закону бога... Отряд будет идти мирным путем и вся Россия будет идти мирным путем для вот этих перемен - чтобы бес был изгнан мирными методами", - заявил он в частности.

Габышев добавил, что сам он "выбрал путь воина".

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