Якутский шаман Габышев анонсировал новый поход на Москву с целью изгнать "демона" Путина
13 января, 2020, 20:07
Александр Габышев, который называет себя шаманом и дважды отправлялся в Москву с целью "изгнания Путина", в марте 2020 года начнет третий поход
Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в YouTube.
Габышев призвал присоединяться к нему сторонников из России и мира.
"Добро пожаловать в мой отряд. Все добровольцы из России, из мира... Поход у меня запланирован в марте. Всем отрядом выйдем отсюда, независимо от судебных решений, от решений власти, я подчиняюсь только закону бога... Отряд будет идти мирным путем и вся Россия будет идти мирным путем для вот этих перемен - чтобы бес был изгнан мирными методами", - заявил он в частности.
Габышев добавил, что сам он "выбрал путь воина".
- Напомним, вооруженные российские силовики задержали якутского шамана Александра Габышева в Бурятии, перекрыв для этого трассу.
- После этого Габышева отвезли в Якутск, где обвинили его в уголовном преступлении, а в конце концов упекли в психиатрическую больницу.
- Шествие ради изгнания Путина продолжили сторонники задержанного шамана, однако их также задержали.
- Габышева через некоторое время отпустили из психбольницы "под честное слово".
- Якутский шаман Александр Габышев, которого российские силовики задержали на пути в Москву, когда тот шел "изгонять" президента РФ Владимира Путина, пообещал продолжить свой путь к цели вместе с группой единомышленников.
- Российские силовики задержали шамана Александра Габышева, который решил возобновить свой поход на Москву, чтобы "изгнать" оттуда главу Кремля Владимира Путина.
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