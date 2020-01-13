Якутский шаман Габышев анонсировал новый поход на Москву с целью изгнать "демона" Путина

13 января, 2020, 20:07

Александр Габышев, который называет себя шаманом и дважды отправлялся в Москву с целью "изгнания Путина", в марте 2020 года начнет третий поход

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в YouTube.

Габышев призвал присоединяться к нему сторонников из России и мира.

"Добро пожаловать в мой отряд. Все добровольцы из России, из мира... Поход у меня запланирован в марте. Всем отрядом выйдем отсюда, независимо от судебных решений, от решений власти, я подчиняюсь только закону бога... Отряд будет идти мирным путем и вся Россия будет идти мирным путем для вот этих перемен - чтобы бес был изгнан мирными методами", - заявил он в частности.

Габышев добавил, что сам он "выбрал путь воина".