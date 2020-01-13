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Espreso.tvОбществоWizz Air запустит рейсы в Италию, по которым летал Ernest Airlines

Wizz Air запустит рейсы в Италию, по которым летал Ernest Airlines


фото: reuters
Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air анонсировала запуск пяти новых маршрутов из столицы Албании Тираны в города Италии, которые прекратила обслуживать компания Ernest Airlines из-за остановки полетов

Об этом сообщает avianews.com.

Отмечается, что с 29 марта будут выполняться полеты в Бергамо, с 31 марта - в Пизу, с 1 мая - в Верону и Болонью, с 1 августа - в аэропорт Тревизо (около Венеции).

Рейсы будут выполняться от трех до семи раз в неделю.

"Маршрутная сеть Ernest Airlines из Тираны включала 10 аэропортов Милан (Мальпенса), Бергамо, Пизу, Венецию, Геную, Парму, Верону, Болонью, Неаполь и Бари", - говорится в сообщении.



 

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