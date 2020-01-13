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Espreso.tvОбществоВ суд передали дело трех экс-судей, которые арестовали активиста Революции Достоинства

В суд передали дело трех экс-судей, которые арестовали активиста Революции Достоинства


фото: vn.oblast.online
Офис Генерального прокурора направил в Соломенский райсуд г.. Киева обвинительный акт в отношении трех бывших судей Апелляционного суда. Киева, которые обвиняются в принятии заведомо неправосудного решения и вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда

Об этом сообщает пресс служба Офиса.

По версии следствия, коллегия в составе указанных судей Апелляционного суда Киева умышленно постановила заведомо неправосудное решение и, при отсутствии в материалах дела каких-либо доказательств, оставила под стражей гражданина по подозрению в активном участии в массовых беспорядках 19-24 января 2014 года в районе Европейской площади и ул. М. Грушевского в Киеве. Однако материалами уголовного производства не подтвержден факт пребывания указанного гражданина в районе массовых акций протеста и участия в них.

В настоящее время районными судами г. Киев и Киевской области осуществляется судебное разбирательство обвинительных актов в отношении следователей, прокуроров, незаконно задержали и привлекли к уголовной ответственности двух человек, в том числе и указанного гражданина. Также судом рассматривается обвинительный акт в отношении следователя судьи Соломенского районного суда г. Киев, которая своим неправосудным решением применила к нему строгую меру пресечения - содержание под стражей.

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