В суд передали дело трех экс-судей, которые арестовали активиста Революции Достоинства
Об этом сообщает пресс служба Офиса.
По версии следствия, коллегия в составе указанных судей Апелляционного суда Киева умышленно постановила заведомо неправосудное решение и, при отсутствии в материалах дела каких-либо доказательств, оставила под стражей гражданина по подозрению в активном участии в массовых беспорядках 19-24 января 2014 года в районе Европейской площади и ул. М. Грушевского в Киеве. Однако материалами уголовного производства не подтвержден факт пребывания указанного гражданина в районе массовых акций протеста и участия в них.
В настоящее время районными судами г. Киев и Киевской области осуществляется судебное разбирательство обвинительных актов в отношении следователей, прокуроров, незаконно задержали и привлекли к уголовной ответственности двух человек, в том числе и указанного гражданина. Также судом рассматривается обвинительный акт в отношении следователя судьи Соломенского районного суда г. Киев, которая своим неправосудным решением применила к нему строгую меру пресечения - содержание под стражей.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти