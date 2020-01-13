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Espreso.tvСпортВ США болельщик открыл стрельбу во время баскетбольного матча

В США болельщик открыл стрельбу во время баскетбольного матча


фото: youtube
Баскетбольный матч в американском Далласе между сборными командами школ "Саут-Оук-Клифф" и "Кимбол" остановили из-за стрельбы на трибуне

Об этом сообщает WFAA y youtube.

Во время баскетбольного матча между школьными командами "Саут-Оук-Клифф" и "Кимбол", между фанатами на трибунах началась драка, в результате которой один из болельщиков начал стрельбу. Встреча была сразу остановлена.

Среди пострадавших 18-летний парень, а также полицейский, который пытался задержать преступника. Подозреваемый пока остается на свободе.

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