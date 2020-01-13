В Саудовской Аравии выпал снег. ФОТО
13 января, 2020, 21:50
В знойной Саудовской Аравии неожиданно выпал снег
Об этом сообщает 24 канал.
Снег выпал на пограничном с Иорданией участке. Он стал настоящей диковинкой для местных, поскольку является большой редкостью в Саудовской Аравии. Фото заснеженных просторов пустынной страны пользователи активно распространяют в соцсетях.
Температура в некоторых районах опустилась ниже 0 градусов. Местные власти просят людей быть осторожными на дорогах и находиться в тепле.
نيوم صباح اليوم ❄️ NEOM this morning pic.twitter.com/5Iw7WNNFVb- عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) 10 января 2020
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