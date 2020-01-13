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Espreso.tvОбществоВ Саудовской Аравии выпал снег. ФОТО

В Саудовской Аравии выпал снег. ФОТО

В знойной Саудовской Аравии неожиданно выпал снег

Об этом сообщает 24 канал.

Снег выпал на пограничном с Иорданией участке. Он стал настоящей диковинкой для местных, поскольку является большой редкостью в Саудовской Аравии. Фото заснеженных просторов пустынной страны пользователи активно распространяют в соцсетях.

Температура в некоторых районах опустилась ниже 0 градусов. Местные власти просят людей быть осторожными на дорогах и находиться в тепле.

 

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