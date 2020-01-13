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Espreso.tvОбществоВ Германии на авиабазе нашли мертвыми двух военных США

В Германии на авиабазе нашли мертвыми двух военных США


фото: stripes
На авиабазе США Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии нашли тела двух американских военнослужащих

Об этом сообщает Европейская правда .

Отмечается, что тела двух 20-летних военных были найдены примерно в 18:30 в казарме. Экстренные службы объявили их мертвыми примерно в 18:50. Пока причины смерти неизвестны.

Оба погибших входили в 52-й авиационной эскадрильи технического обслуживания.

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