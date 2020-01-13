В Германии на авиабазе нашли мертвыми двух военных США
13 января, 2020, 14:43
На авиабазе США Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии нашли тела двух американских военнослужащих
Об этом сообщает Европейская правда .
Отмечается, что тела двух 20-летних военных были найдены примерно в 18:30 в казарме. Экстренные службы объявили их мертвыми примерно в 18:50. Пока причины смерти неизвестны.
Оба погибших входили в 52-й авиационной эскадрильи технического обслуживания.
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