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Espreso.tvОбществоВ Европе рекомендуют избегать полетов над Ираном

В Европе рекомендуют избегать полетов над Ираном


фото: 1zoom
Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) рекомендует авиакомпаниям избегать полетов над Ираном на любой высоте после сбивания самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране

Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что EASA по согласованию с Европейской комиссией провел переоценку рисков коммерческих авиакомпаний, рекомендовав отказаться от полетов над Ираном. Проведение новой оценки планируется до конца этой недели.

"В свете последних недавних заявлений Ирана о том, что его вооруженные силы случайно сбили украинский пассажирский самолет вскоре после вылета из Тегерана, в нынешних условиях безопасности рекомендуется избегать пролет Ирана на всех высотах до дальнейшее сообщения в качестве предупредительной меры", - сообщил представитель Еврокомиссии Стефан де Керсмекер.

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