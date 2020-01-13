В Европе рекомендуют избегать полетов над Ираном

13 января, 2020, 16:15

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) рекомендует авиакомпаниям избегать полетов над Ираном на любой высоте после сбивания самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране

Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что EASA по согласованию с Европейской комиссией провел переоценку рисков коммерческих авиакомпаний, рекомендовав отказаться от полетов над Ираном. Проведение новой оценки планируется до конца этой недели.

"В свете последних недавних заявлений Ирана о том, что его вооруженные силы случайно сбили украинский пассажирский самолет вскоре после вылета из Тегерана, в нынешних условиях безопасности рекомендуется избегать пролет Ирана на всех высотах до дальнейшее сообщения в качестве предупредительной меры", - сообщил представитель Еврокомиссии Стефан де Керсмекер.