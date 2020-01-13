Умер волонтер, который ремонтировал украинскую бронетехнику

"Противокумулятивный экран, фальшборты, решетки, которые волонтерская группа качественно монтировала на танки для защиты бортовой и кормовой проекции от поражения противотанковыми средствами. И многое-многое другое - станки для пулеметов, например, уже для нашей пехоты. Какую полезную и важную миссию в жизни выполнял этот Гражданин. Он не хотел славы, стеснялся рекламы, очень редко обращался за помощью, все стремился сделать сам. Светлая память ты очень много сделал для спасения настоящего и для будущего ", - подчеркнул Бутусов.

Информацию также подтвердил в Facebook экс-боец батальона "Кривбасс" Сергей Бондаренко.