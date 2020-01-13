Умер волонтер, который ремонтировал украинскую бронетехнику
13 января, 2020, 08:22
Умер руководитель группы "Помощь армии своими руками", волонтер из Кривой Рога Андрей Садило
Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Один из уникальных и незаменимых людей, тихий и надежный труженик войны, патриот не по должности, а по делу, один из тех, на позвоночнике которых по-настоящему держится наше государство - Андрей Садило ... Ушел из жизни", - написал Бутусов .
Андрей Садило был выпускником Одесского высшего артиллерийского командного училища, затем стал офицером. С начала войны он стал одним из основателей команды волонтеров, которые начали системную подвижническую работу с ремонта и дополнительной защиты украинской бронетехники.
"Противокумулятивный экран, фальшборты, решетки, которые волонтерская группа качественно монтировала на танки для защиты бортовой и кормовой проекции от поражения противотанковыми средствами. И многое-многое другое - станки для пулеметов, например, уже для нашей пехоты. Какую полезную и важную миссию в жизни выполнял этот Гражданин. Он не хотел славы, стеснялся рекламы, очень редко обращался за помощью, все стремился сделать сам. Светлая память ты очень много сделал для спасения настоящего и для будущего ", - подчеркнул Бутусов.
Информацию также подтвердил в Facebook экс-боец батальона "Кривбасс" Сергей Бондаренко.
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