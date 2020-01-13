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Espreso.tvОбществоУмер волонтер, который ремонтировал украинскую бронетехнику

Умер волонтер, который ремонтировал украинскую бронетехнику

Умер руководитель группы "Помощь армии своими руками", волонтер из Кривой Рога Андрей Садило

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Один из уникальных и незаменимых людей, тихий и надежный труженик войны, патриот не по должности, а по делу, один из тех, на позвоночнике которых по-настоящему держится наше государство - Андрей Садило ... Ушел из жизни", - написал Бутусов .
 
Андрей Садило был выпускником Одесского высшего артиллерийского командного училища, затем стал офицером. С начала войны он стал одним из основателей команды волонтеров, которые начали системную подвижническую работу с ремонта и дополнительной защиты украинской бронетехники.

"Противокумулятивный экран, фальшборты, решетки, которые волонтерская группа качественно монтировала на танки для защиты бортовой и кормовой проекции от поражения противотанковыми средствами. И многое-многое другое - станки для пулеметов, например, уже для нашей пехоты. Какую полезную и важную миссию в жизни выполнял этот Гражданин. Он не хотел славы, стеснялся рекламы, очень редко обращался за помощью, все стремился сделать сам. Светлая память ты очень много сделал для спасения настоящего и для будущего ", - подчеркнул Бутусов.

Информацию также подтвердил в Facebook экс-боец батальона "Кривбасс" Сергей Бондаренко.

 

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