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Espreso.tvСпортУкраинский альпинист установил мировой рекорд

Украинский альпинист установил мировой рекорд


фото: 24tv.ua
Украинский альпинист Валентин Сипавин установил мировой рекорд: он проплыл на каяке по озеру самого высокого в мире вулкана Охос-дель-Саладо, расположенного на высоте 6400 метров

Об этом сообщает "24 канал".

Украинец Валентин Сипавин встретил новый год на высоте 6000 метров. Рекорда не планировал, а просто поднимался на самый высокий на планете вулкан и готовился к сложной весенней экспедиции.

В течение путешествия случайно встретился с австралийским путешественником Даниэлем Буллом, который уже имеет два мировых рекорда. Команда австралийца не была подготовлена к восхождению, поэтому путешественник обратился за помощью к украинцу. Сипавин шел к озеру 8 часов, вместе с собой нес 17-килограммовый каяк, на котором позже и установил рекорд.

"Я разбил около 60 метров длины, это такой узкий проход. По условиям номинации в Книгу рекордов Гиннеса, нужно было проплыть не менее одного километра. Это было такое плавание в канале, который пробил во льду. Скажем, туда и обратно я несколько раз плавал. Если экспедиция успешно завершится, я буду единственным украинцем, который покорит Эверест четыре раза", - рассказал рекордсмен.

Валентин Сипавин является вице-чемпионом мира по лазанью по льду. На этот раз дома его не было месяц. За это время украинец увидел восемь стран. В апреле 2020 года планирует снова увидеть Эверест.

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