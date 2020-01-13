Украина знала, что самолет МАУ был сбит, но была осторожной, чтобы не поссориться с Ираном, - Washington Post

13 января, 2020, 14:44

Украине стало известно о том, что Boeing 737-800 был сбит ракетой, еще задолго до признания этого Ираном

Об этом говорится в материале The Washington Post .

В течение нескольких часов после потрясающего признание Ираном факта ошибочного сбивания их ракетой украинского пассажирского самолета Украина самостоятельно сделала большое признание, отмечает авторитетное издание.

Фото, сделанные на день раньше, где были изображены обломки самолета с небольшими отверстиями на них, указывают на возможное повреждение самолета иранской ракетой.

О том, что самолет рейса 752 Украинские международной авиакомпании были поражены возле Тегерана именно ракетой, Украина стало известно еще задолго до признания этого Ираном. Но руководство государства выбрало взвешенный дипломатический подход.

"После публикации этих фото вид своей непричастности Ирана будет трудно", - заявил The Washington Post Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Вскоре после падения самолета и гибели на борту 176 человек официальные представительства США, Канады и Великобритании заявили о своем предположении относительно сбивания самолета именно Ираном. Президент Украины Владимир Зеленский попросил их поделиться имеющейся информацией, но объявить любой вывод из стороны Украины отказался, что было стратегическим решением, сообщил Данилов.

"Мы пришли к этому выводу раньше, чем Америка и Канада", - сказал он.

Украина хотела, чтобы следователи собрали все веские доказательства, заявил Данилов. Украинское представительство было осторожным, чтобы избежать резкой критики со стороны Ирана в течение этого времени для обеспечения дальнейшего сотрудничества на месте событий.

Перед Зеленским встала сложная задача обеспечить "сотрудничество Ирана и западных партнеров, не приемля ни одной из сторон конфликта", сказала киевский аналитик Международной кризисной группы Кэтрин Куин-Джадж.

Через четыре дня после падения самолета Зеленский объявил, что он и президент Ирана Рухани "договорились о полном юридическом и техническом сотрудничество, включая вопросы компенсации".

"И снова Зеленскому удалось сохранить дипломатический баланс и с достоинством выйти из ситуации. Для новичка в политике он, видимо, имеет четкое понимание того, как примирить противоборствующие стороны для защиты интересов Украины", - заявила Нина Янкович, научный сотрудник Международного научного центра имени Вудро Вильсона.