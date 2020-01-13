У российского самолета Sukhoi Superjet в воздухе оторвалась обшивка двигателя

13 января, 2020, 11:58

У России у самолета Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот" в воздухе оторвалась обшивка одного из двигателей

Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на источник в экстренных службах.

Самолет вернулся в Шереметьево после вылета в Ставрополь. Сообщается, что причиной стали технические проблемы. Уже после взлета накануне вечером экипаж заметил, что у левого двигателя нет части обшивки. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. На борту находилась 61 человек - 55 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет вылетел с четырехчасовой задержкой.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку самолет Sukhoi Superjet 100 , который летел в Мурманск. Во время посадки авиалайнер загорелся. По официальным данным Следственного комитета РФ, погиб 41 человек из 78, находившихся на борту.