У российского самолета Sukhoi Superjet в воздухе оторвалась обшивка двигателя
Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на источник в экстренных службах.
Самолет вернулся в Шереметьево после вылета в Ставрополь. Сообщается, что причиной стали технические проблемы. Уже после взлета накануне вечером экипаж заметил, что у левого двигателя нет части обшивки. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. На борту находилась 61 человек - 55 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет вылетел с четырехчасовой задержкой.
Напомним, 5 мая в московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку самолет Sukhoi Superjet 100 , который летел в Мурманск. Во время посадки авиалайнер загорелся. По официальным данным Следственного комитета РФ, погиб 41 человек из 78, находившихся на борту.
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