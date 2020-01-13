 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУ российского самолета Sukhoi Superjet в воздухе оторвалась обшивка двигателя

У российского самолета Sukhoi Superjet в воздухе оторвалась обшивка двигателя

У России у самолета Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот" в воздухе оторвалась обшивка одного из двигателей

Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на источник в экстренных службах.

Самолет вернулся в Шереметьево после вылета в Ставрополь. Сообщается, что причиной стали технические проблемы. Уже после взлета накануне вечером экипаж заметил, что у левого двигателя нет части обшивки. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. На борту находилась 61 человек - 55 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет вылетел с четырехчасовой задержкой.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку самолет Sukhoi Superjet 100 , который летел в Мурманск. Во время посадки авиалайнер загорелся. По официальным данным Следственного комитета РФ, погиб 41 человек из 78, находившихся на борту.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 января, 2020 понедельник

больше новостей

13 января, 2020 понедельник

12 января, 2020 воскресенье

11 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать