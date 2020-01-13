Трамп: Меня абсолютно не волнует, пойдет ли Иран на переговоры

13 января, 2020, 10:59

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры, и возложил ответственность за диалог на Тегеран

Об этом он написал в Twitter .

"На самом деле, меня совершенно не волнует, пойдут ли они на переговоры. Это будет полностью зависеть от них, но никакого ядерного оружия и не убивайте своих протестующих", - говорится в твите.

مشاور امنیت ملی امروز عنوان کرد كه تحریم ها و اعتراضات, ایران را «به شدت تحت فشار» قرار داده است و آنها را مجبور به مذاكره می كند.در واقع, اصلا برایم اهمیتی نداردکه آیا آنها مذاکره می کنند یا نه.این کاملا به عهده ی خودشان است, اما سلاح هسته ای نداشته باشیدو «معترضان خود را نکشید.» https://t.co/DBGGs8QFcJ - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 января 2020 г.



Ранее советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен выразил уверенность , что из-за протестов и санкций Иран будет вынужден начать переговорный процесс с Соединенными Штатами.