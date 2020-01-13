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Espreso.tvОбществоТрамп: Меня абсолютно не волнует, пойдет ли Иран на переговоры

Трамп: Меня абсолютно не волнует, пойдет ли Иран на переговоры


фото: reuters
Американский президент Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры, и возложил ответственность за диалог на Тегеран

Об этом он написал в Twitter .

"На самом деле, меня совершенно не волнует, пойдут ли они на переговоры. Это будет полностью зависеть от них, но никакого ядерного оружия и не убивайте своих протестующих", - говорится в твите.


Ранее советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен выразил уверенность , что из-за протестов и санкций Иран будет вынужден начать переговорный процесс с Соединенными Штатами.

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