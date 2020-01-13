Тема поставок угля из России вновь может стать поводом для "бизнес-разборок", – эксперт

13 января, 2020, 16:33

Правительство должно ответить на вопросы о транзите угля и поставках его из России

Поставки угля из России могут стать поводом для выяснения отношений между олигархическими группами в Украине, в том числе и в информпространстве. Кроме того, правительство должно ответить на ряд вопросов об этих поставках. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политолог и руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Эксперт обратил внимание на статистические данные о недоборе добычи угля на отечественных госшахтах, что может привести к новым волнам социального протеста. По мнению Золотарева, правительству придется снова либо "глушить" недовольство финансово, либо вплотную заняться вопросами приватизации.

"Угля собственной добычи не хватает для нашей промышленности, даже если учесть ее падение по итогам 2019 года и довольно неуверенное восстановление после начала войны на Донбассе. Уголь приходится импортировать, в том числе из России, и это ни для кого не секрет. Поэтому можно прогнозировать, что эта тема может в очередной раз стать поводом бизнес-разборок различных олигархических группировок и сопутствующим им политических спекуляций", - добавил он.

По словам политолога, примеры уже были в конце прошлого года, "когда одна из бизнес-группировок решила использовать "железный" аргумент и обвинила другую в "торговле на крови" - поставках угля из ОРДЛО".

"Но исполнители дали в штангу и попутали грешное с праведным, указав на швейцарского трейдера, действительно торгующего российским углем – но не в Украине", - написал Золотарев.

Он напомнил аргументы швейцарской компании Adelon AG, что везти кузбасский уголь в Украину экономически и логистически не выгодно, а поставлять под видом кузбасского уголь из ОРДЛО чревато репутационными и политическими рисками.

"Интересно, что коллеги с энергорынка утверждают, что на самом деле никто из "белых" операторов в своем уме уже давно не везет уголь из ОРДЛО в Украину. В другие страны – да, к нам – чревато", - считает Золотарев.

По его мнению, с точки зрения коммуникаций правительству Гончарука и министру Оржелю "сейчас неплохо было бы дать ответы на подвисшие в воздухе вопросы".

"Если восстановился транзит газа – означает ли это, что вскоре будет восстановлен и транзит российского угля через Украину? Есть ли у министерства понимание по объемам и поставщикам угля из России на украинские предприятия – и есть ли гарантия, что там действительно нет угля из ОРДЛО? А если есть – то какие меры предпринимаются для минимизации? От острых углов и увольнения из-за энергетического кризиса правительство пока спасает относительно теплая зима. Но это не значит, что актуальные вопросы снимаются с повестки дня", - подытожил политолог.