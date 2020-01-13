Телеканал UATV: англоязычная редакция прекратила работу
Об этом сообщает Радио Свобода .
"Украинский международный вещатель прекратит производство новостей и спутниковое вещание с 13 января 2020 года. Как следствие, несколько англоязычных ведущих попрощались со своей работой и зрителями во всем мире", - сообщили в UATV.
Телеканал напомнил, что украинская власть решила прекратить международное вещание и закрыть арабскую, крымскотатарскую и англоязычную редакции UATV.
На началу 2020 года новое руководство телеканала объявило, что вещание на другие страны прекращается.
Телеканал был создан Министерством информационной политики Украины в 2015 году. Его цель заключалась в обеспечении иностранной аудитории объективной, актуальной и полной информацией о событиях в Украине. UATV был доступен в кабельных сетях во всем мире.
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