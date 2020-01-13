Столтенберг рассказал, как НАТО отреагирует на размещение Россией крылатых ракет большой дальности

13 января, 2020, 10:22

Альянс планирует укрепить оборонные технологии

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает Deutsche Welle.

"Что касается ракет 9М729, то мы собираемся работать над системами ПВО и ПРО, над обычным вооружением, над укреплением состояния боевой готовности и ускоренной тревоги в случае запусков", - заявил он агентству dpa.

Он отметил, что страны НАТО уже согласовали соответствующие меры.

"Это часть российской стратегии инвестировать в современные технологии - в том числе и современную ядерное оружие", - указал глава альянса.

По словам Столтенберга, НАТО не собирается отвечать России размещением собственных ракет в Европе.

Напомним, по данным западных спецслужб, Россия испытала и приняла на вооружение не менее 64 единиц крылатых ракет 9М729. США и НАТО считают, что созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров, Москва нарушила условия ДРСМД.