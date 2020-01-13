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Espreso.tvОбществоСтолтенберг рассказал, как НАТО отреагирует на размещение Россией крылатых ракет большой дальности

Столтенберг рассказал, как НАТО отреагирует на размещение Россией крылатых ракет большой дальности

Альянс планирует укрепить оборонные технологии

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает Deutsche Welle.

"Что касается ракет 9М729, то мы собираемся работать над системами ПВО и ПРО, над обычным вооружением, над укреплением состояния боевой готовности и ускоренной тревоги в случае запусков", - заявил он агентству dpa.

Он отметил, что страны НАТО уже согласовали соответствующие меры.

"Это часть российской стратегии инвестировать в современные технологии - в том числе и современную ядерное оружие", - указал глава альянса.

По словам Столтенберга, НАТО не собирается отвечать России размещением собственных ракет в Европе.

Напомним, по данным западных спецслужб, Россия испытала и приняла на вооружение не менее 64 единиц крылатых ракет 9М729. США и НАТО считают, что созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров, Москва нарушила условия ДРСМД.

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