США и Франция выступили за сохранение военного присутствия международной коалиции в Ираке

13 января, 2020, 16:57

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердили необходимость военного присутствия международной коалиции в Ираке для борьбы с террористической организацией "Исламское государство"

В ходе телефонного разговора Помпео и Ле Дриан "обсудили усилия США и Франции в Ираке и продолжающееся сотрудничество по противодействию пагубной активности Ирана в регионе", сообщает Интерфакс-Украина.

Также Вашингтон и Париж подтвердили цели военного присутствия международной коалиции в Ираке и решимость бороться с террористической организацией "Исламское государство".

Помпео и Ле Дриан поговорили по телефону после очередного ракетного обстрела в Ираке военной базы Балад, которая используется военными США и других стран-членов возглавляемой американцами международной коалиции.