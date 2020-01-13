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Espreso.tvОбществоСША и Франция выступили за сохранение военного присутствия международной коалиции в Ираке

США и Франция выступили за сохранение военного присутствия международной коалиции в Ираке


фото: ap
Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердили необходимость военного присутствия международной коалиции в Ираке для борьбы с террористической организацией "Исламское государство"

В ходе телефонного разговора Помпео и Ле Дриан "обсудили усилия США и Франции в Ираке и продолжающееся сотрудничество по противодействию пагубной активности Ирана в регионе", сообщает Интерфакс-Украина.

Также Вашингтон и Париж подтвердили цели военного присутствия международной коалиции в Ираке и решимость бороться с террористической организацией "Исламское государство".

Помпео и Ле Дриан поговорили по телефону после очередного ракетного обстрела в Ираке военной базы Балад, которая используется военными США и других стран-членов возглавляемой американцами международной коалиции.

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