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Espreso.tvМирСпасатели опубликовали видео с места падения украинского самолета в Иране

Спасатели опубликовали видео с места падения украинского самолета в Иране


фото: reuters
Спасатели показали, как проводились работы по исследованию обломков сбитого в Иране самолета

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям .

Спасатели отмечают, что обломки освобождались от грязи и складывались по рядам. Отдельно осуществлялось сортировки и складирования багажа и личных вещей, а также обеспечивалось освещения места проведения работ.

Кроме того, экспертной группой с привлечением спасателей на открытой площадке проводились работы по воссозданию корпуса самолета из его фрагментов.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии " Радио Свобода " рассказал, что в Украину из Ирана возвращается часть украинских специалистов, которые работали на месте падения самолета.

"Часть тех специалистов, которые уже там ненужные, речь идет о наших спасателях, которые закончили все свои необходимые работы, возвращается в Украину. Они пересекли границу, мы делали все необходимое, чтобы возвращение было безопасным", - рассказал Данилов.

Хотя до этого президент МАУ Евгений Дыхне в Facebook написал, что специалисты авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которые входили в состав межведомственной комиссии по расследованию катастрофы украинского самолета Boeing 737-800, останутся в Иране.

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