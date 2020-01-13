Спасатели опубликовали видео с места падения украинского самолета в Иране
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям .
Спасатели отмечают, что обломки освобождались от грязи и складывались по рядам. Отдельно осуществлялось сортировки и складирования багажа и личных вещей, а также обеспечивалось освещения места проведения работ.
Кроме того, экспертной группой с привлечением спасателей на открытой площадке проводились работы по воссозданию корпуса самолета из его фрагментов.
Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии " Радио Свобода " рассказал, что в Украину из Ирана возвращается часть украинских специалистов, которые работали на месте падения самолета.
"Часть тех специалистов, которые уже там ненужные, речь идет о наших спасателях, которые закончили все свои необходимые работы, возвращается в Украину. Они пересекли границу, мы делали все необходимое, чтобы возвращение было безопасным", - рассказал Данилов.
Хотя до этого президент МАУ Евгений Дыхне в Facebook написал, что специалисты авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которые входили в состав межведомственной комиссии по расследованию катастрофы украинского самолета Boeing 737-800, останутся в Иране.
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