SkyUp меняет правила перевозки багажа и животных

13 января, 2020, 14:44

С 16 января украинская авиакомпания-лоукостер SkyUp Airlines меняет правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа

Об этом говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

В частности, тарифы Standard и Flex предусматривать перевозки пассажиром одной единицы багажа весом до 23 кг и суммой трех измерений не более 158 см (до этого ограничений по сумме измерений не было).

Также норма багажа для ребенка до 2 лет составляет 10 кг и 115 см в сумме измерений только для этих двух тарифов (ранее она применялась независимо от тарифа).

Кроме того, изменятся нормы перевозки ручной клади. Ее вес должен составлять до 7 кг, параметры - 55х40х20 см. Общий вес дополнительных предметов, кроме еды для детей, не должна превышать 3 кг и параметры 35х20х10 см.

А в ручной клади добавили норму, вес питание для ребенка не должен превышать 5 кг и параметры 40х30х20 см.

По спортивного снаряжения, ранее оно лишь немногим ограничения в 300 см. Теперь его будут перевозить бесплатно, если суммарный вес снаряжения и единицы зарегистрированного багажа не превышает 23 кг.

В компании также увеличили максимально возможный вес перевозки в пассажирском салоне котов или собак (со всеми средствами перевозки) с 7 до 8 кг.

Стоимость услуг, предоставляемых авиакомпания при бронировании на сайте и при регистрации в аэропорту будет разной. Единственная услуга, которую можно оформить в аэропорту - дополнительная единица зарегистрированного багажа, до 32 кг. На сайте ее стоимость составит 40 евро.

Стоимость перевозки животного в салоне также будет стоить 40 евро при покупке на сайте авиакомпании и 50 евро при покупке в аэропорту. Стоимость перевозки в багажном отделении - 80 евро при покупке на сайте и 100 евро - в аэропорту.