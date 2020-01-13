СБУ разоблачила лиц, угрожавших консулу Польши во Львове

13 января, 2020, 16:26

Служба безопасности установила двух львовян, которые присылали письма с угрозами консулу Польши и причастных к противоправному оформлению "Карты поляка"

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что угрозы осуществляли двое львовян, которые занимаются противоправным изготовлением польских документов для граждан Украины. Они оформляли заказчикам "Карту поляка" на основании фальшивых справок об участии граждан Украины в деятельности организаций польского национального меньшинства.

После обнародования в местных СМИ материалов, раскрывающих незаконный механизм, злоумышленники решили отомстить журналисту. Они зарегистрировали электронный ящик, с которого в Генконсульство и в польскую общину Львова начали поступать угрозы якобы от имени автора журналистских расследований.