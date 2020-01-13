Сборная Украины по киберфутболу 15 января узнает соперников по отбору Евро-2020

13 января, 2020, 13:15

15 января во английском Лестере состоится процедура жеребьевки квалификационного раунда чемпионата Европы по киберфутболу 2020 года

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

По формату жеребьевки 55 сборных будут разделены на пять групп по пять команд и пять групп по шесть. Для самой процедуры сборные будут разделены на четыре корзины: A, B, C и D. Команды из корзин A и C попадут в группы с шестью участниками, соответственно, сборные из корзин B и D создадут группы из пяти команд.

По решению Исполнительного комитета УЕФА в одну группу не могут попасть такие команды: Армения и Азербайджан, Босния и Герцеговина и Косово, Сербия и Косово, Испания и Гибралтар, Украина и Россия, Россия и Косово.

Групповой этап 1. Сборные из каждой группы сыграют между собой дважды, «дома» и «на выезде». По меньшей мере два игрока должны соревноваться в каждом матче. То есть если один игрок играет в «домашнем» матче, другой игрок этой сборной должен сыграть матч «на выезде». Кроме того, в случае, если команды состоят из трех или четырех игроков, все они должны принять участие в поединках хотя бы один раз во время группового этапа.

Групповой этап 2. Победитель каждой группы первого этапа пройдет непосредственно к финалу еEURO 2020. Команды, занявшие второе место в каждой группе, методом жеребьевки будут разделены на две новые группы по пять команд. Там они снова сыграют между собой «дома» и «на выезде». Участие игроков из каждой сборной - такая же, как и на групповом этапе 1. Три лучшие команды из каждой группы пройдут в финал еEURO 2020.

За победу в каждом матче команде засчитываются три очка, за ничью - одно, за поражение - ноль. При равенстве набранных баллов критерии дополнительных показателей зеркально отражать аналогичные на футбольном Евро-2020.