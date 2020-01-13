Сборная Украины по киберфутболу 15 января узнает соперников по отбору Евро-2020
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
По формату жеребьевки 55 сборных будут разделены на пять групп по пять команд и пять групп по шесть. Для самой процедуры сборные будут разделены на четыре корзины: A, B, C и D. Команды из корзин A и C попадут в группы с шестью участниками, соответственно, сборные из корзин B и D создадут группы из пяти команд.
По решению Исполнительного комитета УЕФА в одну группу не могут попасть такие команды: Армения и Азербайджан, Босния и Герцеговина и Косово, Сербия и Косово, Испания и Гибралтар, Украина и Россия, Россия и Косово.
Групповой этап 1. Сборные из каждой группы сыграют между собой дважды, «дома» и «на выезде». По меньшей мере два игрока должны соревноваться в каждом матче. То есть если один игрок играет в «домашнем» матче, другой игрок этой сборной должен сыграть матч «на выезде». Кроме того, в случае, если команды состоят из трех или четырех игроков, все они должны принять участие в поединках хотя бы один раз во время группового этапа.
Групповой этап 2. Победитель каждой группы первого этапа пройдет непосредственно к финалу еEURO 2020. Команды, занявшие второе место в каждой группе, методом жеребьевки будут разделены на две новые группы по пять команд. Там они снова сыграют между собой «дома» и «на выезде». Участие игроков из каждой сборной - такая же, как и на групповом этапе 1. Три лучшие команды из каждой группы пройдут в финал еEURO 2020.
За победу в каждом матче команде засчитываются три очка, за ничью - одно, за поражение - ноль. При равенстве набранных баллов критерии дополнительных показателей зеркально отражать аналогичные на футбольном Евро-2020.
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