 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоRoshen выделит 50 млн грн на развитие Национального института рака

Roshen выделит 50 млн грн на развитие Национального института рака


фото: unci
Кондитерская корпорация Roshen выделит 50 млн грн на капремонт отделения онкогематологии и создание отделения аутологичной трансплантации костного мозга в Национальном институте рака

Согласно пресс-релизу компании, проект продлится почти два года.

"В здании, где расположено отделение онкогематологии, химиотерапии, много лет протекала крыша, под фундамент подтекала вода из канализационной трубы - как результат, почти по всем стенам здания грибок, который просто убийственен для людей с таким заболеванием. В начале осени Roshen начал капитальный ремонт части помещений второго корпуса Национального института рака. Мы планируем завершить работы в августе 2020 года", - комментирует директор по развитию социальных проектов кондитерской корпорации Roshen Ирина Пономаренко.

В 2018 году корпорация отремонтировала и оборудовала помещение, предназначенное для афереза ​​(забора) стволовых клеток (для трансплантации костного мозга) и донорских тромбоцитов, на общую сумму 2,9 млн грн грн.

Всего в 2017-2018 годах Roshen инвестировала в социальные проекты 357 млн ​​грн.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 января, 2020 понедельник

больше новостей

13 января, 2020 понедельник

12 января, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать