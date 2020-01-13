Режиссер фильма "Приключения Электроника" ушел из жизни
Об этом сообщил на своей странице в Facebook режиссер и сценарист Михаил Идов.
"Два дня назад в Детройте умер режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов" Чародеи "и" Приключения Электроника ", - написал Идов.
Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. В 1965 году закончил в Москве сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Работал режиссером, художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения "Экран".
Популярность Бромбергу принесли работы в кино. В 1980 году вышел его фильм "Приключения Электроника" по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова.
Популярной стала и новогодняя киносказка Бромберга "Чародеи", снятая по сценарию Аркадия и Бориса Стругацких, премьера которой состоялась 31 декабря 1982 года.
Среди его работ: "Длинный день Кольки Павлюкова" (1968), "Был настоящим трубачом" (1973) и "У меня есть лев" (1975). В 1989 году режиссер снял несколько сюжетов детского юмористического киножурнала "Ералаш".
В 90-х Бромберг переехал в США.
По информации Идов, после эмиграции в США Бромберг кино не занимался.
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