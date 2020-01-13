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Espreso.tvОбществоРежиссер фильма "Приключения Электроника" ушел из жизни

Режиссер фильма "Приключения Электроника" ушел из жизни

В США на 81-м году скончался режиссер фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг

Об этом сообщил на своей странице в Facebook режиссер и сценарист Михаил Идов.

"Два дня назад в Детройте умер режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов" Чародеи "и" Приключения Электроника ", - написал Идов.

Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. В 1965 году закончил в Москве сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Работал режиссером, художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения "Экран".

Популярность Бромбергу принесли работы в кино. В 1980 году вышел его фильм "Приключения Электроника" по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова.

Популярной стала и новогодняя киносказка Бромберга "Чародеи", снятая по сценарию Аркадия и Бориса Стругацких, премьера которой состоялась 31 декабря 1982 года.

Среди его работ: "Длинный день Кольки Павлюкова" (1968), "Был настоящим трубачом" (1973) и "У меня есть лев" (1975). В 1989 году режиссер снял несколько сюжетов детского юмористического киножурнала "Ералаш".

В 90-х Бромберг переехал в США.

По информации Идов, после эмиграции в США Бромберг кино не занимался.

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