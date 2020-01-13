Рада может проголосовать за сложение депутатских полномочий Венедиктовой 14 января
Об этом сообщает "Укринформ".
"Я думаю, что вопрос будет рассматриваться завтра в два часа. После этого мы уже сможем вынести вопрос о сложении полномочий Венедиктовой в зал", - сказал Разумков.
Голова ВР также не исключил, что в ближайшее время могут назначить нового председателя комитета по вопросам правовой политики и переизбрать председателя комитета по вопросам внешней политики.
"А так же я думаю, что вопрос, связанный со сменой руководства комитета правовой политики так же может появиться в ближайшее время. И я думаю, что через некоторое время встанет вопрос о смене руководства других комитетов. Но когда именно это произойдет, мне трудно сказать. Ведь я не видел представление на комитеты и решений комитетов ", - добавил он.
Разумков добавил, что в ближайшее время Рада рассмотрит и вопрос о назначении новых глав парламентских комитетов, возглавляла Венедиктова и Богдан Яременко - по вопросам правовой политики и по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти