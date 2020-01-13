Рада может проголосовать за сложение депутатских полномочий Венедиктовой 14 января

13 января, 2020, 14:04

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что 14 января парламент может проголосовать за сложение депутатских полномочий Ириной Венедиктовой, которую назначили и.о. директора Государственного бюро расследований

Об этом сообщает "Укринформ".

"Я думаю, что вопрос будет рассматриваться завтра в два часа. После этого мы уже сможем вынести вопрос о сложении полномочий Венедиктовой в зал", - сказал Разумков.

Голова ВР также не исключил, что в ближайшее время могут назначить нового председателя комитета по вопросам правовой политики и переизбрать председателя комитета по вопросам внешней политики.

"А так же я думаю, что вопрос, связанный со сменой руководства комитета правовой политики так же может появиться в ближайшее время. И я думаю, что через некоторое время встанет вопрос о смене руководства других комитетов. Но когда именно это произойдет, мне трудно сказать. Ведь я не видел представление на комитеты и решений комитетов ", - добавил он.

Разумков добавил, что в ближайшее время Рада рассмотрит и вопрос о назначении новых глав парламентских комитетов, возглавляла Венедиктова и Богдан Яременко - по вопросам правовой политики и по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.