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Espreso.tvСпорт"Ювентус" вернул себе лидерство в чемпионате Италии

"Ювентус" вернул себе лидерство в чемпионате Италии


фото: Reuters
В матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу туринский "Ювентус" победил столичную "Рому" со счетом 2: 1, и вернул себе первую строчку в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Счет в матче был открыт еще в начале встречи, на 3-й минуте аргентинец Дибала выполнил штрафной удар, в результате чего мяч перелетел мимо всех игроков "Ромы" и оказался в ногах Мериха Демирала, турецкий защитник хладнокровно пробил, и вывел " Ювентус "вперед.

На 10-й минуте туринцы удвоили счет, португальская звезда Криштиану Роналду реализовал пенальти, который заработал Дибала.

Футболисты "Ромы" смогли забить только внутри второго тайма, левый защитник "Юве" Алекс Сандро сыграл рукой в штрафной площадке, тем самым дал возможность футболистам "Ромы" забить гол с одиннадцатиметровой точки. Пенальти на 68-й минуте реализовал аргентинец Диего Перотти.

Чемпионат Италии

19-й тур

13 января

"Рома" (Рим) - "Ювентус" (Турин) 1: 2

Голы: Перотти, 68 (пен.) - Демирал, 3, Роналду, 10 (пен.)

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