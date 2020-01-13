"Ювентус" вернул себе лидерство в чемпионате Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Счет в матче был открыт еще в начале встречи, на 3-й минуте аргентинец Дибала выполнил штрафной удар, в результате чего мяч перелетел мимо всех игроков "Ромы" и оказался в ногах Мериха Демирала, турецкий защитник хладнокровно пробил, и вывел " Ювентус "вперед.
На 10-й минуте туринцы удвоили счет, португальская звезда Криштиану Роналду реализовал пенальти, который заработал Дибала.
Футболисты "Ромы" смогли забить только внутри второго тайма, левый защитник "Юве" Алекс Сандро сыграл рукой в штрафной площадке, тем самым дал возможность футболистам "Ромы" забить гол с одиннадцатиметровой точки. Пенальти на 68-й минуте реализовал аргентинец Диего Перотти.
Чемпионат Италии
19-й тур
13 января
"Рома" (Рим) - "Ювентус" (Турин) 1: 2
Голы: Перотти, 68 (пен.) - Демирал, 3, Роналду, 10 (пен.)
- 11 января шведский форвард Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в "Милан" и помог своей команде победить "Кальяри" в чемпионата Италии.
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