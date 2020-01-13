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Espreso.tvОбщество"Военные молчали": правительство Ирана сначала не знало об уничтожении самолета МАУ ракетой - спикер

"Военные молчали": правительство Ирана сначала не знало об уничтожении самолета МАУ ракетой - спикер


фото: reuters
В правительстве Ирана заявили, что сначала не знали об уничтожении украинского лайнера МАУ ракетой иранской ПВО, ведь военные не сообщали об истинной причине трагедии

Об этом заявил спикер правительства Али Рабинии.

"Заявление, сделанное мной в четверг вечером (с опровержением ракетного удара), было ответом на широкомасштабную психологическую войну США против иранской нации, и на основе информации, которой правительство тогда владело", - цитирует Рабинии агентство IRNA.

Рабинии извинился за официальные заявления, которые отрицали факт неумышленного уничтожения самолета. "На самом деле, правительство было само вовлечено в распространение некорректной информации", - заявил он.

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