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Espreso.tvОбщество"Нет таких планов": Витренко относительно покупки газа в России

"Нет таких планов": Витренко относительно покупки газа в России

Переговоров и контрактов на покупку газа в России нет

Об этом заявил исполнительный директор национальной энергетической компании "Нафтогаз" Юрий Витренко в эфире Радио Свобода .

"Но нет таких контрактов, нет таких планов, нет таких переговоров, мыслей. Теоретически все возможно в мире, но практических оснований для того, чтобы это обсуждать, сейчас нет ", - сказал Витренко.

По его словам, Украина имеет законодательные возможности для прямых поставок из "Газпрома".

"Мы не покупаем газ напрямую у" Газпрома "не потому, что украинские политики приняли такое героическое решение не покупать газ в России, а потому, что Россия прекратила поставки газа. И наша задача как "Нафтогаза" и моей команды было в том, что в ситуации, когда мы понимали, что россияне прекратят поставки газа, найти альтернативные возможности обеспечить потребности украинских потребителей в газе из Европы. Вот что мы делали ", - сказал Витренко.

  • Напомним, что по новому контракту в 2020 году Газпром отправит в Европу через украинскую ГТС не менее 65 млрд кубометров газа, а в 2021- 2024 годах - не менее 40 млрд кубометров. Договоренности также предусматривали, что Газпром заплатит Нафтогазу $ 2,9 млрд компенсации во исполнение решений Стокгольмского арбитража. Нафтогаз получил эти деньги 27 декабря.

 

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