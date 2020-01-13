"Главные красные линии - это жизнь силовиков": Чорновол в третий раз в красном платье и с автоматом

13 января, 2020, 14:32

Экс-нардеп Татьяна Черновол с автоматом в руках и в красном платье записала новое видео, где призвала не относиться к силовикам, как к врагам

Соответствующий видеоролик Чорновол опубликовала на странице в Facebook.

"Сейчас в стране много оружия, много агрессии, много провокаторов из пятой колонны. И поэтому в будущей революции, как никогда, будет важно держаться красных линий, чтобы не сыграть в пользу России. И главные красные линии это... жизнь силовиков", - сказала екснардеп.

Она проиллюстрировала это историями из личного опыта.

"В самые критические моменты именно силовики - "псы режима", спасали мою жизнь и помогали. Например, когда на меня было совершено покушение на Бориспольской трассе во время Майдана, жизнь мне спасли двое бориспольских милиционеров, которые с фонариками меня нашли до того, как я замерзла насмерть в кювете", - рассказала екснардеп.

Также она отметила, что всегда относилась к силовикам, как к заложникам ситуации.

"Силовики во время каждой революции выполняют приказы власти, защищают власть от Майдана. Конечно, отдельные силовики, когда выполняют приказы с особой жестокостью, становятся преступниками, но не врагами. Потому что революция - не война, силовики - не враги. По сути, они сами являются жертвами. Ведь любому режиму выгодно, чтобы революционеры проливали кровь силовиков. Янукович специально загонял молоденьких ВВ-шников на убой в первую линию на Грушевского, чтобы те пали жертвами революционеров. чтобы другие силовики мстили за них, потому что за Федоровича никто в стране умирать не хотел ", - добавила Чорновил.

Напомним, что в начале декабря Татьяна Чорновол записала подобное видео с автоматом и в красном платье, где призвала "не допустить капитуляции".