"Джокер", "Однажды в Голливуде", "Ирландец": названы номинанты Оскара-2020
13 января, 2020, 16:46
Американская академия кинематографистов объявила номинантов на премию "Оскар-2020"
Имена номинантов в прямом эфире объявили актеры Джон Чо и Исса Рэй, передает НВ.
Номинации:
Лучший фильм
- Аутсайдеры
- Ирландец
- Кролик Джо Джо
- Джокер
- Маленькие женщины
- Брачная история
- 1917
- Однажды... в Голливуде
- Паразиты
Лучший режиссер
- Ирландец - Мартин Скорсезе
- Джокер - Тодд Филдипс
- 1917 - Сэм Мендес
- Однажды... в Голливуде - Квентин Тарантино
- Паразиты - Пон Джун Хо
Лучшая мужская роль
- Антонио Бандерас, Боль и слава
- Леонардо ди Каприо, Однажды... в Голливуде
- Адам Драйвер, Брачная история
- Хоакин Феникс, Джокер
- Джонатан Прайс, два Папы
Лучшая мужская роль второго плана
- Том Хэнкс - Прекрасный день по соседству
- Энтони Хоппкинс - Два Папы
- Аль Пачино - Ирландец
- Джо Пеши - Ирландец
- Брэд Питт - Однажды... в Голливуде
Лучшая женская роль
- Синтия Эриво, Гарриет
- Скарлетт Йоханссон, Брачная история
- Сирша Ронан, Маленькие Женщины
- Шарлиз Террон, Скандал
- Рене Зеллвегер, Джуди
Лучшая женская роль второго плана
- Кэти Бейтс, Дело Ричарда Джуэлл
- Лора Дерн, Брачная история
- Скарлетт Йохансссон, Кролик Джо Джо
- Флоренс Пью, Маленькие женщины
- Марго Робби, Скандал
Лучший оригинальный сценарий
- Ножи наголо, Райан Джонсон
- Брачная история, Ноа Баумбах
- 1917, Сэм Мендес и Кристи Вильсон-Кайрнс
- Однажды... в Голливуде, Квентин Тарантино
- Паразиты, Понг Джун Хо
Лучший адаптированный сценарий
- Ирландец
- Кролик Джо Джо
- Джокер
- Маленькие женщины
- Два Папы
Лучший анимационный полнометражный фильм
- Как приручить дракона: Скрытый мир
- Я потерял свое тело
- История игрушек 4
- Клаус
- Потерянное звено
Лучшая музыка к фильму
- Джокер
- Маленькие женщины
- Бачная история
- 1917
- Звездные войны: Скайуокер. Восхождение
Лучший саундтрек
- I Can Not Let You Throw Yourself Away, История игрушек 4
- (I'm Gonna) Love Me Againe, Рокетмен
- I'm Standing With You, Прорыв
- In To The Unknown, Ледяное сердце 2
- Stand Up, Гарриет
Лучший монтаж
- Аутсайдеры
- Ирландец
- Кролик Джо Джо
- Джокер
- Паразиты
Лучший дизайн костюмов
- Ирландец
- Кролик Джо Джо
- Джокер
- Маленькие женщины
- Однажды... в Голливуде
Лучший фильм на иностранном языке
- Тело Христово, Польша
- Страна меда, Северная Македония
- Отверженные, Франция
- Боль и слава, Испания
- Паразиты, Южная Корея
Лучшие визуальные эффекты
- Мстители: Завершение
- Ирландец
- Король Лев
- 1917
- Звездные войны: Скайуокер. Восхождение
Лучшая кинематография
- Ирландец
- Джокер
- Маяк
- 1917
- Однажды... в Голливуде
Лучший продакшен дизайн
- Ирландец
- Кролик Джо Джо
- 1917
- Однажды... в Голливуде
- Паразиты
Лучший короткометражный анимационный фильм
- Дочь
- Hair Love
- Kitbull
- Memorable
- Сестра
Лучший короткометражный игровой фильм
- Братство
- Футбольный клуб NEFTA
- Соседское окно
- Saria
- Сестра
Лучший документальный фильм
- Американская фабрика
- Пещера
- Грань демократии
- Для Сами
- Страна меда
Лучший документальный короткометражный фильм
- In the Absence
- Learning a skateboard in the Warzone
- Life overtakes me
- St. Louis Superman
- Walk Run Cha-Cha
Лучший макияж и прически
- Скандал
- Джокер
- Джуди
- Колдунья: Властительница темноты
- 1917
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