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Espreso.tvОбщество"Джокер", "Однажды в Голливуде", "Ирландец": названы номинанты Оскара-2020

"Джокер", "Однажды в Голливуде", "Ирландец": названы номинанты Оскара-2020


фото: reuters
Американская академия кинематографистов объявила номинантов на премию "Оскар-2020"

Имена номинантов в прямом эфире объявили актеры Джон Чо и Исса Рэй, передает НВ.

Номинации:

Лучший фильм

  • Аутсайдеры
  • Ирландец
  • Кролик Джо Джо
  • Джокер
  • Маленькие женщины
  • Брачная история
  • 1917
  • Однажды... в Голливуде
  • Паразиты

Лучший режиссер

  • Ирландец - Мартин Скорсезе
  • Джокер - Тодд Филдипс
  • 1917 - Сэм Мендес
  • Однажды... в Голливуде - Квентин Тарантино
  • Паразиты - Пон Джун Хо

Лучшая мужская роль

  • Антонио Бандерас, Боль и слава
  • Леонардо ди Каприо, Однажды... в Голливуде
  • Адам Драйвер, Брачная история
  • Хоакин Феникс, Джокер
  • Джонатан Прайс, два Папы

Лучшая мужская роль второго плана

  • Том Хэнкс - Прекрасный день по соседству
  • Энтони Хоппкинс - Два Папы
  • Аль Пачино - Ирландец
  • Джо Пеши - Ирландец
  • Брэд Питт - Однажды... в Голливуде

Лучшая женская роль

  • Синтия Эриво, Гарриет
  • Скарлетт Йоханссон, Брачная история
  • Сирша Ронан, Маленькие Женщины
  • Шарлиз Террон, Скандал
  • Рене Зеллвегер, Джуди

Лучшая женская роль второго плана

  • Кэти Бейтс, Дело Ричарда Джуэлл
  • Лора Дерн, Брачная история
  • Скарлетт Йохансссон, Кролик Джо Джо
  • Флоренс Пью, Маленькие женщины
  • Марго Робби, Скандал

Лучший оригинальный сценарий

  • Ножи наголо, Райан Джонсон
  • Брачная история, Ноа Баумбах
  • 1917, Сэм Мендес и Кристи Вильсон-Кайрнс
  • Однажды... в Голливуде, Квентин Тарантино
  • Паразиты, Понг Джун Хо

Лучший адаптированный сценарий

  • Ирландец
  • Кролик Джо Джо
  • Джокер
  • Маленькие женщины
  • Два Папы

Лучший анимационный полнометражный фильм

  • Как приручить дракона: Скрытый мир
  • Я потерял свое тело
  • История игрушек 4
  • Клаус
  • Потерянное звено

Лучшая музыка к фильму

  • Джокер
  • Маленькие женщины
  • Бачная история
  • 1917
  • Звездные войны: Скайуокер. Восхождение

Лучший саундтрек

  • I Can Not Let You Throw Yourself Away, История игрушек 4
  • (I'm Gonna) Love Me Againe, Рокетмен
  • I'm Standing With You, Прорыв
  • In To The Unknown, Ледяное сердце 2
  • Stand Up, Гарриет

Лучший монтаж

  • Аутсайдеры
  • Ирландец
  • Кролик Джо Джо
  • Джокер
  • Паразиты

Лучший дизайн костюмов

  • Ирландец
  • Кролик Джо Джо
  • Джокер
  • Маленькие женщины
  • Однажды... в Голливуде

Лучший фильм на иностранном языке

  • Тело Христово, Польша
  • Страна меда, Северная Македония
  • Отверженные, Франция
  • Боль и слава, Испания
  • Паразиты, Южная Корея

Лучшие визуальные эффекты

  • Мстители: Завершение
  • Ирландец
  • Король Лев
  • 1917
  • Звездные войны: Скайуокер. Восхождение

Лучшая кинематография

  • Ирландец
  • Джокер
  • Маяк
  • 1917
  • Однажды... в Голливуде

Лучший продакшен дизайн

  • Ирландец
  • Кролик Джо Джо
  • 1917
  • Однажды... в Голливуде
  • Паразиты

Лучший короткометражный анимационный фильм

  • Дочь
  • Hair Love
  • Kitbull
  • Memorable
  • Сестра

Лучший короткометражный игровой фильм

  • Братство
  • Футбольный клуб NEFTA
  • Соседское окно
  • Saria
  • Сестра

Лучший документальный фильм

  • Американская фабрика
  • Пещера
  • Грань демократии
  • Для Сами
  • Страна меда

Лучший документальный короткометражный фильм

  • In the Absence
  • Learning a skateboard in the Warzone
  • Life overtakes me
  • St. Louis Superman
  • Walk Run Cha-Cha

Лучший макияж и прически

  • Скандал
  • Джокер
  • Джуди
  • Колдунья: Властительница темноты
  • 1917

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