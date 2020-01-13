"Барселона" может сегодня уволить Вальверде, - СМИ
13 января, 2020, 15:54
Главный тренер испанской "Барселоны" Эрнесто Вальверде находится на грани увольнения, и может покинуть команду сегодня
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, сегодня Эрнесто Вальверде встретится с президентом "Барсы" Жозепа Бартомеу, где 55-летнему специалисту могут сообщить об отставке. Испанца может заменить экс-тренер английского "Тоттенхэма" Почеттино или бывший тренер "Бетиса" Кике Сетьен.
В чемпионате Испании каталонцы делят первое место с мадридским "Реалом", после 19-го тура в обоих команд по 40 зачетных баллов. Следующий матч "Барселона" сыграет с "Гранадой" на Камп Ноу.
- 27 декабря Лионель Месси рассказал, что прежде чем пробить штрафной удар, он внимательно следит за голкипером соперника.
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