"Барселона" может сегодня уволить Вальверде, - СМИ

13 января, 2020, 15:54

Главный тренер испанской "Барселоны" Эрнесто Вальверде находится на грани увольнения, и может покинуть команду сегодня

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сегодня Эрнесто Вальверде встретится с президентом "Барсы" Жозепа Бартомеу, где 55-летнему специалисту могут сообщить об отставке. Испанца может заменить экс-тренер английского "Тоттенхэма" Почеттино или бывший тренер "Бетиса" Кике Сетьен.

В чемпионате Испании каталонцы делят первое место с мадридским "Реалом", после 19-го тура в обоих команд по 40 зачетных баллов. Следующий матч "Барселона" сыграет с "Гранадой" на Камп Ноу.