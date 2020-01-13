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Espreso.tvОбществоПрезидент Ирана подписал закон, который признает Пентагон "террористической организацией"

Президент Ирана подписал закон, который признает Пентагон "террористической организацией"


фото: reuters
Президент Ирана Рухани подписал закон, который включает Пентагон и все его дочерние компании в список "террористических организаций"

Об этом сообщает Тasnimnews .

В апреле 2019 года парламент Ирана принял первую версию закона, согласно которому Центральное командование США признали "террористической организацией" после того, как США внесли в черный список Корпус стражей исламской революции.

В вторником, 7 января иранский парламент в ответ на убийство США генерала Кассема Сулеймани расширил его, включив в него Пентагон.

  • Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", относится к Корпуса стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
  • 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
  • Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
  • Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации.
  • В ночь с 7-го на 8-е января Иран осуществил ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани ночью 8 декабря
  • 8 января президент США Дональд Трамп обратился к нации и пообещал , что у Ирана во время его правление не будет ядерного оружия, а также анонсировал новые санкции против Ирана.
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