Президент Ирана подписал закон, который признает Пентагон "террористической организацией"

13 января, 2020, 14:18

Президент Ирана Рухани подписал закон, который включает Пентагон и все его дочерние компании в список "террористических организаций"

Об этом сообщает Тasnimnews .

В апреле 2019 года парламент Ирана принял первую версию закона, согласно которому Центральное командование США признали "террористической организацией" после того, как США внесли в черный список Корпус стражей исламской революции.

В вторником, 7 января иранский парламент в ответ на убийство США генерала Кассема Сулеймани расширил его, включив в него Пентагон.