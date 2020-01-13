Президент подписал закон о поддержке "Пласта"
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
"Документ признает исторический вклад пластового движения в образование детей и молодежи, получение и становления украинской государственности и создает основы государственной политики по содействию развитию пластового, скаутского движения", - отмечают в пресс-службе.
Согласно закону, миссия пластового, скаутского движения заключается в воспитании детей и молодежи на основе системы ценностей, отраженных в пластовой присяге, скаутском обещании, пластовом и скаутском законах, направленных на то, чтобы сделать мир лучше, таким, в котором люди реализуют себя как личности и играют конструктивную роль в обществе.
Закон предоставляет возможность привлекать пластовые и скаутские общественные организации к разработке реализации государственных и местных программ. Кроме того, пластовые и скаутские общественные организации смогут получать от государства материальную, информационную и консультационную поддержку.
Также, по словам пресс-службы, центральные органы исполнительной власти будут способствовать созданию за рубежом инфраструктуры пластового и скаутского движения. На ее базе должны изучать или осуществлять образование и воспитание на украинском языке.
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон о государственном признании "Пласта"
- Позже в "Пласте" заявили, что хотят помочь Раде доработать законопроект о поддержке их движения
- Владимир Зеленский , в свою очередь, пояснил, почему ветировал закон.
- "Пласт" ответил на его замечания
- Верховная Рада одобрила предложение комитета о направлении для доработки закон Украины "О государственном признание и поддержку Пласта - Национальной скаутской организации Украины" с предложениями президента
- Народный депутат Николай Княжицкий публично поддержал "Пласт"
- Организация отказалась от государственного финансирования в 10500000 грн.
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