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Espreso.tvОбществоПрезидент Литвы наградил 11 украинцев-участников обороны Сейма в 1991 году

Президент Литвы наградил 11 украинцев-участников обороны Сейма в 1991 году


фото: Прес-служба президента Литви
13 января президент Литовской республики Гитанас Науседа наградил памятными медалями украинцев, участвовавших в события января 1991 года в Вильнюсе

Об этом сообщает пресс-служба президента Литвы.

Церемония награждения состоялась в Президентском дворце в Вильнюсе. Граждане Литвы и Украины были награждены памятными медалями ко Дню защитников свободы 13 января.

"Даже перед лицом наибольшей опасности Литва была не одна. Мы с большим уважением вспоминаем тех, кто протестовал и осуждал кровопролитие в других странах. Мы благодарим тех, кто разделял опасность с нашими защитниками свободы, собирал и перевозил поддержку за пределы Литвы, а некоторые, как наши украинские друзья, даже поклялись Литовской Республике ", - произнес президент Литвы.

13 января наградами были удостоены 24 человека. Украинцы были награжденными впервые с 2002 года. Часть из них в январе 1991 года защищали Верховную Раду Литовской Республики и другие важные государственные объекты.

Справка:

13 января 1991 года советская власть пыталась силой свергнуть власть Литвы, которая объявила 11 марта 1990 независимость от СССР.

Во время захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибли 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

  • Напомним, в декабре Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в постоянном стремлении переписать историю
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