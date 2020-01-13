Президент Литвы наградил 11 украинцев-участников обороны Сейма в 1991 году

13 января, 2020, 11:56

13 января президент Литовской республики Гитанас Науседа наградил памятными медалями украинцев, участвовавших в события января 1991 года в Вильнюсе

Об этом сообщает пресс-служба президента Литвы.

Церемония награждения состоялась в Президентском дворце в Вильнюсе. Граждане Литвы и Украины были награждены памятными медалями ко Дню защитников свободы 13 января.

"Даже перед лицом наибольшей опасности Литва была не одна. Мы с большим уважением вспоминаем тех, кто протестовал и осуждал кровопролитие в других странах. Мы благодарим тех, кто разделял опасность с нашими защитниками свободы, собирал и перевозил поддержку за пределы Литвы, а некоторые, как наши украинские друзья, даже поклялись Литовской Республике ", - произнес президент Литвы.

13 января наградами были удостоены 24 человека. Украинцы были награжденными впервые с 2002 года. Часть из них в январе 1991 года защищали Верховную Раду Литовской Республики и другие важные государственные объекты.

Справка:

13 января 1991 года советская власть пыталась силой свергнуть власть Литвы, которая объявила 11 марта 1990 независимость от СССР.

Во время захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибли 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.