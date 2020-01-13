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Espreso.tvОбществоПравительство планирует отменить около 40% форм Госкомстата, которые должен заполнять бизнес

Правительство планирует отменить около 40% форм Госкомстата, которые должен заполнять бизнес

В Кабинете Министров Украины после проведенного аудита намерены отменить 43 формы Государственного агентства статистики, которые заполняют украинские предприятия

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Главная идея реформы: не копить у предприятий ту информацию, которая и так у государства.

А также не собирать ту информацию, которая не используется для принятия управленческих решений ( "собираем том, что всегда собирали»). По этим критериям мы видим, что сможем отменить 43 формы (всего их 110). При этом это не повлияет на качество и объемы информации, для государства готовит Госстат ", - отметил Дубилет.

Он назвал формы, как правительство намерено отменить уже в этом году, в частности:

- Отчет об использовании и запасы топлива (4-мтп)

- Отчет о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле (1-опт)

- Использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях (1-ИКТ);

- Отчет о производстве и реализации промышленной продукции (1П-НПП)

- Отчет об объемах реализованных услуг (1-услуги);

- Отчет по труду (1-ПВ);

- Отчет о деятельности общественной организации (1-ГО)

- Отчет о производстве промышленной продукции по видам (1-П);

- Отчет о взаиморасчетах с нерезидентами (1-Б)

- Отчет о реализации продукции сельского хозяйства (21-заг)

- Отчет о ценах производителей промышленной продукции (1-цены)

- Отчет о деятельности учреждения высшего образования (2-3НК).

 

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