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Espreso.tvОбществоПогода на 14 января: температура составит +1...+7 градусов, - синоптик Диденко

Погода на 14 января: температура составит +1...+7 градусов, - синоптик Диденко

Завтра, 14 января в Украине - без осадков

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Именно на 18-19 января, второй Сочельник и Крещение, когда традиционно и статистически приходят крепкие морозы, все же похолодание ожидается. Речь не идет о сильных морозах, однако снижение температуры воздуха от +6 градусов до нуля, а ночью до -1...-5 градусов будет", - сказала Диденко.

Завтра, на Василия, в Украине - без осадков, так антициклон обусловит преимущественно сухую погоду. Разве что на Черниговщине и Сумщине небольшие дождь и мокрый снег.

Температура воздуха в Украине во вторник в течение дня составит +1...+7 градусов.

Ветер предполагается юго-западный, слабый или умеренный.

В Киеве старый Новый год будет теплым, ближайшей ночью около нуля, завтра днем до +3...+4 градуса. Без осадков.

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