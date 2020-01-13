Погода на 14 января: температура составит +1...+7 градусов, - синоптик Диденко

13 января, 2020, 16:57

Завтра, 14 января в Украине - без осадков

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Именно на 18-19 января, второй Сочельник и Крещение, когда традиционно и статистически приходят крепкие морозы, все же похолодание ожидается. Речь не идет о сильных морозах, однако снижение температуры воздуха от +6 градусов до нуля, а ночью до -1...-5 градусов будет", - сказала Диденко.

Завтра, на Василия, в Украине - без осадков, так антициклон обусловит преимущественно сухую погоду. Разве что на Черниговщине и Сумщине небольшие дождь и мокрый снег.

Температура воздуха в Украине во вторник в течение дня составит +1...+7 градусов.

Ветер предполагается юго-западный, слабый или умеренный.

В Киеве старый Новый год будет теплым, ближайшей ночью около нуля, завтра днем до +3...+4 градуса. Без осадков.