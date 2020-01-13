Подруга на Луну: миллиардер ищет спутницу для путешествия
13 января, 2020, 12:25
Космический турист Юсаку Маезава, который должен первым полететь на корабле Илона Маска в 2023 году на Луну, ищет возлюбленную, которая согласится с ним путешествовать
Об этом он написал в Twitter.
"Одиночество и пустота надвигаются на меня, но все же хочу одного: любить одну женщину постоянно", - написал он.
Идеальная девушка должна быть "яркой личностью и всегда позитивной" и той, которая "хочет наслаждаться жизнью в полной мере".
Заявки на участие можно подать до 17 января, а в марте должны подвести итоги. Встреча с Юсаку Маедзава состоится в середине февраля, результаты конкурса - в марте 2020-го, а сам полет - в 2023 году.
Маезава недавно разошелся с 27-летней актрисой Аяме Горики.
[WANTED !!!]- Yusaku Maezawa (MZ)前澤友作(@ yousuck2020) 12 января 2020
Why not be the 'first woman' to travel to the moon? #MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv
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