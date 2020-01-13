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Espreso.tvОбществоПодруга на Луну: миллиардер ищет спутницу для путешествия

Подруга на Луну: миллиардер ищет спутницу для путешествия


фото: nasa
Космический турист Юсаку Маезава, который должен первым полететь на корабле Илона Маска в 2023 году на Луну, ищет возлюбленную, которая согласится с ним путешествовать

Об этом он написал в Twitter.

"Одиночество и пустота надвигаются на меня, но все же хочу одного: любить одну женщину постоянно", - написал он.

Идеальная девушка должна быть "яркой личностью и всегда позитивной" и той, которая "хочет наслаждаться жизнью в полной мере".

Заявки на участие можно подать до 17 января, а в марте должны подвести итоги. Встреча с Юсаку Маедзава состоится в середине февраля, результаты конкурса - в марте 2020-го, а сам полет - в 2023 году.

Маезава недавно разошелся с 27-летней актрисой Аяме Горики.

 

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