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Espreso.tvОбществоНикаких послаблений для пророссийских СМИ не должно быть, - Княжицкий о законопроекте про медиа

Никаких послаблений для пророссийских СМИ не должно быть, - Княжицкий о законопроекте про медиа


фото: fb
Для "Европейской солидарности" важно, чтобы свобода слова сохранилась в Украине, чтобы она никоим образом не была ограничена. Но также для нас очень важно, чтобы не было никаких послаблений для пророссийских медиа или давления со стороны государства-агрессора. В законопроекте о медиа это предлагается

Об этом заявил народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий после заседания парламентского комитета по вопросам гуманитарной политики, на котором рассматривался проект закона о СМИ в Украине, сообщает Еспресо.TV.

"Если наши предложения по этой норме, а также другим нормам, касающимся обеспечения прозрачности медиа-финансирования и медиа-собственности, а также норм, которые не допускают цензуры в интернете без всяких оснований, но контролируют, чтобы не было пропаганды страны-агрессора, если это будет учтено, то мы будем поддерживать такую концепцию", - отметил нардеп.

Также Николай Княжицкий подчеркнул, что фракция "ЕС" готовит альтернативный законопроект о СМИ. Однако если власть прислушивается к предложениям оппозиции и изменения, на которых настаивает "ЕС", будут учтены, фракция поддержит имеющийся проект закона о СМИ.

"Для нас важно не столько авторство. Для нас очень важно, чтобы никаких послаблений для медиа страны-агрессора в условиях продолжения войны с Россией в Украине не было. Мы за этим будем следить, чтобы этого достичь. Наибольший спор у нас возник с представителями оппозиционной платформы "За жизнь", что естественно, потому что как раз их отношение к представителям средств массовой информации и других физических и юридических лиц страны-агрессора категорически отличается от нашего. Они хотят закрыть глаза на то, что в стране идет война, что аннексированы наши территории, а мы не позволим это делать", - подчеркнул Княжицкий.

Проект закона № 2693 "О медиа" зарегистрирован 27 декабря 2019 года. Его авторы: члены Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, Никита Потураев, Евгения Кравчук, Ирина Констанкевич, Александр Кабанов, Андрей Боблях, Елизавета Богуцкая, Татьяна Тябуха, Павел Сушко, Дмитрий Налетов, а также член Комитета по вопросам свободы слова Татьяна Цыба.

В пояснительной записке указано, что закон о медиа регулирует отношения, связанные с распространением массовой информации, определяет правовые основы деятельности в Украине субъектов в сфере медиа, а также основы государственного управления, регулирования и надзора (контроля) в этой сфере.

Законом определяются общие требования к субъектам в сфере медиа, в том числе требования по прозрачности структуры собственности и контроля, а также требования к каждому отдельному виду субъектов в сфере медиа.

Кроме того, в законе закрепляются обязанности субъектов в сфере медиа по организации предоставления медиа-сервисов, ограничения по содержанию информации, обязанности субъектов в сфере медиа в выходных данных, объемов распространения национального и европейского продукта, языка распространения информации , защиты несовершеннолетних, права на ответ и опровержение, вещания в дни траура (скорби) и дни памяти, распространение официальных сообщений о чрезвычайных ситуациях, доступа к информации о событиях значительного общественного интереса, распространение программ с платными интерактивными конкурсами (играми, викторинами), учета и хранения программ и экземпляров печатных медиа, защиты прав пользователей.

Лицензированию, в соответствии с законопроектом, подлежит исключительно вещание с использованием радиочастотного ресурса Украины и поставки электронных коммуникационных услуг для нужд вещания с использованием радиочастотного ресурса.

Обязательной регистрации, согласно закону, подлежат субъекты, осуществляющие вещание без использования радиочастотного ресурса, субъекты в сфере печатных медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов, а также субъекты в сфере медиа, в том числе и нерезиденты Украины, которые предоставляют пользователям на территории Украины доступ к своим медиа-сервисов на условиях, предусматривающих оплату пользователями доступа или пользования такими Медиасервис.

Иностранные линейные медиа могут распространяться на территории Украины провайдерами аудиовизуальных сервисов исключительно после регистрации таких медиа в установленном законом порядке.

Все лицензионные и регистрационные процедуры согласно законопроекту происходят через электронный кабинет субъекта в сфере медиа, функционирование которого обеспечивается Национальным советом.

Законопроектом также устанавливаются меры реагирования на нарушения законодательства в сфере медиа и санкции за нарушение законодательства в сфере медиа. Решение об аннулировании лицензии и/или отмены регистрации, согласно документу, принимается судом.

Также документом устанавливается, что субъектом в сфере медиа в Украине не может быть:

1) физическое лицо, являющееся гражданином государства-агрессора (страны-оккупанта)

2) юридическое лицо, в котором владельцем существенного участия, контроллером или бенефициаром на любом уровне цепи владения корпоративными правами является лицо, которое является гражданином или резидентом государства-агрессора (страны-оккупанта) или юридическое лицо, зарегистрированное в таком государстве или с местонахождением в таком государстве.

3) юридическое лицо, получающее финансирование (кредиты, займы, ссуды, инвестиции, вклады спонсоров, благотворительные взносы, другую финансовую помощь) от физических лиц, являющихся гражданами государства-агрессора (страны-оккупанта), юридических лиц, зарегистрированных в таком государстве или с местонахождением в таком государстве.

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