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Espreso.tvОбществоНацбанк незначительно укрепил гривну

Нацбанк незначительно укрепил гривну

Национальный банк Украины установил официальный курс на 13 января на уровне 23,96 гривны за доллар, укрепив национальную валюту на 1 копейку

Об этом говорится в данных регулятора.

Таким образом официальный курс национальной валюты на 13 января установлен на уровне 23,96 гривны за 1 доллар США.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,58 - по сравнению с данными 11 января евро остался без изменений.

 

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