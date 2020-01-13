Нацбанк незначительно укрепил гривну
13 января, 2020, 09:53
Национальный банк Украины установил официальный курс на 13 января на уровне 23,96 гривны за доллар, укрепив национальную валюту на 1 копейку
Об этом говорится в данных регулятора.
Таким образом официальный курс национальной валюты на 13 января установлен на уровне 23,96 гривны за 1 доллар США.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,58 - по сравнению с данными 11 января евро остался без изменений.
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